Komitmen Dorong Pembangunan Berkelanjutan, PLN Raih 4 Penghargaan dari Gatra dan TrenAsia

TRIBUN-TIMUR.COM - PT PLN (Persero) meraih 4 penghargaan dari 2 instansi media Gatra dan TrenAsia atas komitmennya mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan ini diraih karena PLN dinilai terlibat secara aktif dalam pengembangan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di ajang penghargaan "Apresiasi Infrastruktur Daerah 2023" yang diinisiasi Gatra, PLN menjadi pemenang dalam kategori Pengembangan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Proyek Strategis Nasional Non Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam ajang "TrenAsia ESG Award 2023", PLN Group memperoleh total 3 penghargaan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) yang masing-masing dianugerahkan kepada PLN (Persero) untuk BUMN (SOE) Category for Action, PLN Gas & Geothermal untuk Alternative Category for Sustainability dan PLN Indonesia Power untuk Intrastucture Energy Category for Action.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan terima kasih untuk apresiasi Gatra dan TrenAsia atas berbagai upaya pengembangan infrastruktur yang dilakukan PLN.

Berbagai penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen perusahaan untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip ESG dalam seluruh aktivitas bisnis dari pembangkitan hingga layanan pelanggan.

Piala penghargaan yang diraih PLN atas komitmennya mendorong pembangunan berkelanjutan.

”Penghargaan ini akan dijadikan penyemangat untuk terus melayani masyarakat dengan tulus. Kami segenap insan PLN mengucapkan terima kasih atas apresiasinya sebagai perusahaan yang mendukung pengembangan infrastruktur perekonomian sekaligus peduli terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” ucap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), PLN berkomitmen untuk menyediakan listrik yang andal dan menjangkau seluruh tanah air. Mengingat listrik adalah salah satu instrumen utama menuju kesejahteraan dan penggerak roda perekonomian masyarakat.

”Kami berkomitmen menyediakan listrik yang berkeadilan, karena listrik adalah jantungnya Indonesia. Kami ingin listrik tidak semata untuk penerangan, tapi sekaligus mendorong munculnya lapangan usaha baru di daerah-daerah,” ujarnya.

Di samping itu, PLN ingin mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan green economy.

Dimulai dari pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), smart grid, hingga pemerataan infrastuktur penunjang kendaraan listrik di seluruh daerah.

"Di sektor pertanian dan perikanan kami punya program Electrifying Agriculture, dan Electrifying Marine yang bertujuan mendorong pemanfaatan energi listrik yang lebih murah dan ramah lingkungan di sektor pertanian dan perikanan. Melalui berbagai program ini, kami ingin menggali potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian,” tutup Darmawan.(adv\reskyamaliah).