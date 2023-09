Dosen Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Hasanuddin latih warga Atasi Sampah Organik 

TRIBUN-TIMUR.COM-Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Batulaya dalam bidang budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly) atau Lalat Tentara Hitam, dosen dari Universitas Sulawesi Barat bekerjasama dengan dosen dari Universitas Hasanuddin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan skema Pemberdayaan Desa Binaan (PDB).

Kegiatan ini bertajuk "Program Farming for the Future: Agroeduwisata-Based Community Assistance as a Model for Sustainable Agriculture" dan berlangsung di Desa Batulaya, Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut melibatkan kelompok karang taruna, kelompok tani, dan kelompok dasawisma PKK Desa Batulaya.

Seluruh rangkaian acara digelar di Aula Kantor Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung.

Ketua tim pelaksana, Ariandi SPd MSi menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah mengatasi permasalahan pengelolaan sampah organik rumah tangga di Desa Batulaya dan mendukung pengembangan agroeduwisata.

Pelatihan ini melibatkan mitra dalam program PDB, seperti ketua dan anggota kelompok karang taruna, kelompok tani bulu sirua, dan kelompok dasawisma PKK Desa Batulaya.

Pelatihan dibagi menjadi tiga tahap.

Pertama, penyampaian materi tentang pengolahan sampah organik dan budidaya maggot.

Kedua, praktek langsung cara pembudidayaan maggot, pembuatan fermentasi pakan maggot, dan penyemaian telur maggot.

Tahap ketiga adalah kegiatan evaluasi.

Menurut Edi Kurniawan dan Muhammad Rizaldi sebagai narasumber dan pembudidaya BSF, media untuk telur BSF menetas terbuat dari kardus kecil yang dipipihkan. Setelah telur menetas, mereka dipindahkan ke biopond sebagai media untuk pembesaran.

Pemisahan ini penting karena melindungi telur dari kerusakan.

Pemeliharaan maggot dilakukan selama 2 sampai 3 minggu setelah telur menetas.

Untuk mendukung pertumbuhan lalat BSF dan kelangsungan bisnis, fermentasi sampah organik disebarkan di sekitar media penetasan telur setiap seminggu sekali.

Muh Sukriadi Azis, Kepala Desa Batulaya, menyatakan bahwa budidaya maggot BSF relatif mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Biaya yang diperlukan juga terjangkau, dan perawatannya tidak memakan banyak waktu karena tidak perlu pemantauan harian.

Selain itu, pakan untuk maggot dapat diperoleh dari sampah organik rumah tangga. Proses budidaya dimulai dari pupa dan panen maggot segar dapat dilakukan dalam waktu sekitar 15 hari. Budidaya maggot dapat dilakukan dalam skala kecil hingga menengah.

Kepala Desa Batulaya menambahkan bahwa pemerintah Desa telah mendukung upaya ini dengan menyediakan rumah Maggot BSF seluas 10x10 meter persegi yang terletak di Kantor Lama Desa Batulaya.

Proyek budidaya maggot BSF ini mendapatkan dukungan anggaran dari hibah pengabdian kepada masyarakat oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Tahun Anggaran 2023.

Melalui kegiatan ini, diharapkan bahwa kelompok karang taruna dan warga masyarakat akan memiliki sarana dan prasarana untuk mengelola budidaya maggot BSF, menciptakan produk bernilai ekonomi, dan menjadi fasilitas agroeduwisata yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sampah organik.(erlan saputra)