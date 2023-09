Wanginya Ellips Hair Mist Hadir di Makassar x Beauty 2023 TSM Makassar, Ada Diskon Hingga 30 Parsen

Head of Public Relation Ellips Arviane (kiri) dan Head of Marketing Ellips Lidwina Natalia memperlihatkan produk Ellips Hair Mist, terbaru dari Kino Indonesia.



Makassar, Tribun - Produk terbaru Kino Indonesia, Ellips Hair Mist, resmi hadir untuk pecinta kecantikan dan wewangian.

Produk yang merupakan solusi instan hair refresher dengan fragrance booster ini diluncurkan dalam pagelaran Makassar x Beauty 2023 yang digelar di Trans Studio Mall, Makassar, Jumat (1/9).

Kota Makassar menjadi titik kedua Ellips Hair Mist diperkenalkan. Sebelumnya, produk ini sudah diluncurkan di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Dipaparkan Head of Marketing Ellips Lidwina Natalia, produk ini dapat membantu menetralisir berbagai jenis bau dan memberikan kelembutan pada rambut.

Ellips Hair Mist hadir sebagai hair fragrance dengan formula fragran booster yang dapat menjaga keharuman rambut lebih lama. Dengan dua pilihan varian, yaitu Sweet & Silky dan Fresh & Smooth.

“Kehadiran Ellips Hair Mist tidak hanya hadir sebagai produk perawatan rambut, namun juga untuk memberikan kepercayaan diri bagi perempuan Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya wangi, Hair Mist berbentuk spray ini juga diperkaya Pro Vit B5 yang dapat memberikan nutrisi dan kelembutan rambut secara instan dan praktis.

"Penampilan dengan rambut yang wangi, sehat dan berkilau kini menjadi hal yang mudah untuk didapat, inovasi Ellips menghadirkan fragrance booster yang dapat menjaga keharuman rambut lebih lama dengan Pro Vit B5 yang tentunya juga memberi nutrisi bagi rambut," ucap Lidwina, Jumat (1/9).

Head Of Public Relation, Arviane menambahkan keikutsertaannya dalam ajang Makassar x Beauty 2023 pada 1 hingga 3 September 2023 untuk memperkenalkan secara langsung produk terbaru tersebut.

“Tentunya partisipasi dalam event regional seperti ini akan membantu Ellips membangun brand awareness dan customer engagement serta memperluas jangkauan pasar di Makassar dan sekitarnya,” ungkapnya.

Selama 3 hari acara berlangsung, Ellips akan memberikan program penjualan berupa discount all bundling package up to 30 persen dan flash sale discount 20 persen.

Untuk all product items, photo competition berhadiah langsung voucher senilai Rp50 ribu dan program trade in product berhadiah Ellips Hair Mist setiap penukaran botol kosong hair mist atau hair vitamin apapun selain merk Ellips.

Sementara Brand Manager Ellips Pamela menambahkan eksklusif di Makassar Ellips menghadirkan untuk hair mask dengan tema Princess Disney.(rud)