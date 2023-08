Holy Peace: Agama sebagai Jalan Peneguhan Perdamaian

Syamsul Arif Galib

Sekprodi Prodi Studi Agama-Agama UIN Alauddin Makassar

Dalam berbagai macam perjumpaan dengan penganut iman yang berbeda, narasi tentang agama sebagai jalan damai begitu kuat untuk disuarakan.

Gagasan ini dibangun berangkat pada keyakinan bahwa agama mempromosikan perdamaian dan mampu menyelesaikan konflik.

Namun demikian, narasi agama sebagai jalan damai masih sering terlihat bertolak belakang dengan kenyataan bahwa agama selalu menjadi “tersangka” dalam begitu banyak konflik dalam sejarah umat manusia.

Ingatan perang dengan balutan agama bahkan tertanam jelas bagi penganut agama dan menjadi narasi dominan melalui istilah Perang Suci.

Perang Suci atau Holy War adalah istilah yang diberikan ke pada perang yang terjadi dan diyakini dilandasi oleh dasar alasan agama.

Istilah Holy War atau Religious War (Perang Agama) memang problematik, mengingat faktor agama seringkali bukan satu-satunya alasan dalam konflik yang terjadi.

Wiliam T Cavanaugh dalam bukunya, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (20o9) menolak pengistilahan ini.

Cavanaugh menyebutkan bahwa gagasan bahwa agama cenderung mempromosikan kekerasan seakan telah menjadi “conventional wisdom” bagi masyarakat Barat.

Sejak peristiwa 11 September 2001, terjadi peningkatan besar-besaran atas terbitnya buku-buku karya akademisi baik para sejarawan, sosiolog, ilmuwan politik dan juga ilmuwan Studi Agama yang mengeksplorasi sifat khas agama yang rawan kekerasan.

Ada bahkan kelompok akademisi yang begitu percaya bahwa agama memiliki tendesi untuk mempromosikn kekerasan.

Bagi Cavanaugh (2009;180) mitos perang agama berhasil digunakan sebagai upaya untuk mendukung bentuk pemerintahan sekuler Barat yang diyakini dapat menciptakan perdamaian.

Mitos tersebut juga digunakan untuk menyebarkan model pemerintahan Barat yang sekuler ke dunia yang non-Barat.