Pakai Kallafriends Prioritas, Pelanggan Kalla Toyota Dilayani Bak Raja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.

Komitmen itu terus dijalankan dan ditingkatkan untuk tetap menjadi yang nomor satu di hati pelanggan.

Terbaru, Kalla Toyota memperkenalkan Kallafriends Prioritas untuk pelanggan aftersales dengan berbagai fasilitas.

Dengan Kallafriends Prioritas, pelanggan akan dilayani bak raja.

Pengenalan Kallafriends Prioritas dilakukan Kalla Toyota lewat press conference di Garasi Nipah Park, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (31/8/2023).

Chief Operation Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya menjelaskan, Kallafriends Prioritas hadir karena Kalla Toyota ingin memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan.

“Pelanggan Kalla Toyota adalah sebuah aset yang sangat besar, itu yang kami jaga dengan baik,” jelasnya.

Robby menuturkan, banyak sekali produk otomotif yang bermunculan.

Namun, belum diketahui secara pasti terkait aftersales.

“Kami di Kalla Toyota, kami mau jual adalah bentuk pelayanan, servis, ini yang menurut kami tidak didapatkan di pelanggan merek lain,” tuturnya.

After Sales and Customer First General Manager Kalla Toyota, M Noor Iqbal Yafie mengatakan, Kalla Toyota fokus pada customer one by one.

Di dalamnya, terdapat beberapa nilai yang diterapkan lewat Standar Pelayanan Kalla Toyota (Spekta).

Pertama melakukan improvement dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan Kalla Toyota.

Kedua berkomitmen memberikan keramahan kepada seluruh pelanggan Kalla Toyota.