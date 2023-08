Kino Indonesia Bakal Launching Vitamin Hair Mist Ellips di Makassar X Beauty

Laporan Wartawan Magang, Rini Reski Amanda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Kino Indonesia berkunjung ke redaksi Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar pada Kamis (31/8/2023).

Hadir Brand Manager Kino Indonesia Pamela Yunita, Head of Publik Relation Arviane DB, Corporate Publik Relation Officer Daramita dan Head of Marketing Non Food Lidwina Natalia.

Rombongan diterima langsung GM Business Tribun Timur Yunitra dan Manajer Iklan Dedy Pakiding dan Wakil Pemimpin Redaksi I Ronald Ngantung.

Pamela Yunita mengatakan, Kino Indonesia akan Launching produk Ellips terbaru yakni Vitamin Hair Mist.

“Vitamin Hair Mist akan dikenalkan ke masyarakat Kota Daeng pada Makassar X Beauty 2023 besok,” katanya.

Vitamin rambut Ellips ini hadir dalam kemasan spray dan diperkaya dengan Pro Vit B5 yang dapat memberikan keharuman pada rambut.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 31 Agustus 2023, Emas Batangan UBS 0,5 gram Rp560.000

Selain itu hair mist ini mudah menetralisir semua jenis bau dengan wangi yang tahan lama sekaligus melembutkan rambut secara instan.

“Rambut dijamin tetap harum dan lembut sepanjang hari,” katanya Arviane.

Vitamin Hair Mist Ellips ini dibanderol Rp 30 ribu.

Promo

Tak lupa berbagai promo akan ditawarkan Kino Indonesia pada Makassar X Beauty 2023 seperti diskon up 30 persen hingga buy 3 free 1.

Diketahui Female Daily X Beauty tahun ini hadir di Makassar dengan tema Makassar X Beauty dan akan diselenggarakan di Trans Studio Mall (TSM) Makassar pada Jumat-Minggu (1-3/9/2023).

Dalam gelaran pertamanya di Makassar ini FD X Beauty menggandeng 100 lebih brand kecantikan, termasuk Ellips dan Ovale. (*)