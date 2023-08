Ellips dan Ovale Hadir di Makassar X Beauty, Buruan Banyak Promo hingga Hair Mask Limited Edition

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kino Indonesia menghadirkan tenant Ellips dan Ovale di Makassar X Beauty yang digelar di Trans Studio Makassar selama pada Jumat-Minggu (1-3/9/2023).

Ada banyak promo yang akan diberikan untuk para pengunjung selama event.

Mulai dari Flash Sale All Item setiap pukul 12.00 Wita dan 17.00 Wita.

Adapula diskon Up 30 persen dan Buy 3 Free 1.

Dapat pula menukarkan botol kosong produk kecantikan Kino untuk mendapat produk baru gratis.

Hal itu disampaikan manajemen Kino Indonesia saat berkunjung ke redaksi Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar pada Kamis (31/8/2023).

Mereka yang berkunjung yakni Brand Manager Kino Indonesia Pamela Yunita, Head of Publik Relation Arviane DB, Corporate Publik Relation Officer Daramita dan Head of Marketing Non Food Lidwina Natalia.

Rombongan diterima langsung GM Business Tribun Timur Yunitra dan Manajer Iklan Dedy Pakiding dan Wakil Pemimpin Redaksi I Ronald Ngantung.

Arviane mengatakan selain promo nantinya akan ada produk Ellips Limited Edition.

"Kami punya Ellips Limited Edition versi Disney yang nantinya bisa di dapatkan di Makassar X Beauty," katanya.

Tak hanya itu pengunjung juga dapat mengikuti Photo Competition berhadiah voucher belanja.

"Kita bagi-bagi banyak voucher gratis selama tiga hari untuk pengunjung," jelasnya.

Berbagai produk dihadirkan Kino Indonesia pada Makassar X Beauty dengan harga yang ramah di kantong.

Laporan Wartawan Magang Tribun Timur, Rini Reski Amanda