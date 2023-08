Wardah Diskon Hingga 70 Persen di Makassar X Beauty TSM

Makassar, Tribun - Wardah Cosmetics bakal hadir di event Makassar X Beauty yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar 1-3 September 2023.

Menariknya, pada event tersebut Wardah akan menghadirkan beberapa booth menarik yang bisa dinikmati pengunjung salah satunya booth color analisis dimana

customer bisa mengecek untuk mengetahui personal colornya masing masing dengan melihat under tone cara color analisis.

"Event ini merupakan event pertama kali di Makassar dimana Wardah ikut terlibat dan menghadirkan diskon hingga 70 persen. Banyak booth yang dihadirkan untuk costumer dan mereka juga dapat Penukaran cangkang produk," ujar Halal Beauty Demand Creation, Santi Sidiq.

Para costumer juga bisa melakukan penukaran cangkang produk Wardah dengan tema Bring Your Old Product Get Free New Product yang berlangsung hanya 1 sesi di setiap harinya dengan jam jam tertentu selama kegiatan berlangsung.

"Di hari jumat tanggal 1 September, costumer bisa melakukan penukaran cangkang produk pada jam 14.00 hingga 15.00 dan 18.00 hingga 19.00 . Hari Sabtu, 2 September 2023 cangkang bisa di tikar di jam 12.00 hingga 13.00 dan 18.00-19.00. Hari ke 3 Minggu, 3 September 2023 di jam 12.00-13.00 dan 18.00-19.00.," Jelas Santi

Selain itu kata Santi, Wardah juga menyediakan booth skin check secara gratis jadi buat para pengunjung yang ingin cek kulit secara gratis bisa langsung ke booth skin check Wardah.