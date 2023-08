Meriahkan Makassar X Beauty, Wardah Cosmetics Hadirkan Berbagai Promo Menarik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses diselenggarakan dibeberapa kota seperti Surabaya dan Jakarta, Female Daily akan menghadirkan FD X Beauty di kawasan timur Indonesia, tepatnya di kota Makassar. Beauty event ini diselenggarakan di Trans Studio Makassar selama 3 hari, pada 1-3 September 2023 mendatang.

Makassar merupakan destinasi kota keempat yang akan dikunjungi oleh FD X Beauty 2023. Tingginya antusias beauty enthusiast di wilayah ini tentu saja menjadi pertimbangan diadakannya Makassar X Beauty 2023.

Dalam gelarannya, Makassar X Beauty 2023 akan melibatkan ratusan brand kecantikan dengan beragam promo dan aktivitas yang menarik di booth-nya. Selain itu, acara tersebut juga akan memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda bagi para beauty enthusiast di Makassar.

Mengusung tema Beauty Recharged: Sustainability, Kindness, and Self-Love, acara ini ingin mengajak para pencinta kecantikan dapat mencintai diri sendiri, lingkungan produk-produk kecantikan yang ramah lingkungan.

Mengingat acara ini digelar selama 3 hari, Pengunjung bisa memilih jenis tiket yang diinginkan. Mulai dari Silver Ticket untuk 1 day pass, Gold Ticket untuk 3 days pass, dan Platinum Ticket untuk mendapatkan 3 days pass + tote bag eksklusif dari Female Daily.

Event ini diikuti berbagai brand kecantikan salah satunya Wardah Cosmetik.

Wardah menyiapkan berbagai aktivasi seru, dengan memboyong line up produk skincare dan makeup andalan.

Salah satu yang menarik adalah pelanggan yang berkunjung bisa menjajal Personal Color Analysis.

Halal Brand Deman Wardah, Santi Sidik mengatakan booth color analisist merupakan fasilitas yang disajikan agar customer bisa cek untuk mengetahui personal colornya masih dengan melihat undertone dengan cara color analisist.

Wardah juga mengadakan program tukar cangkang dengan tema "Bring Your Old Product Get Free New Product" yang berlangsung hanya 1 sesi di setiap harinya. Tukar cangkang berarti menukarkan produk skincare maupun makeup kosong dengan produk baru yang diberikan secara gratis. kegiatan ini dalam rangka mendukung praktik keberlanjutan.

Kalau jumat, 1 September Jam 14.00-15.00 & 18.00-19.00 . Hari Sabtu 2 September 2023 di jam 12.00-13.00 & 18.00-19.00. Hari ke 3 Minggu, 3 September 2023 Di jam 12.00-13.00 & 18.00-19.00," ucapnya.

Selain itu Wardah juga menyediakan booth skincheck secara gratis buat para pengunjung yang ingin cek kulit. Mereka bisa langsung ke booth Skincheck Wardah.

"Masih banyak lagi promo-promo menarik lainnya jadi jangan lupa langsung kunjungi booth wardah di makassar x Beauty," ucapnya.