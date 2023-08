Emina Gaet Omorfo Shop Gelar Party Glossy Stain Di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Brand kecantikan Emina ingin selalu menghadirkan inovasi produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan para remaja. Emina pun merilis inovasi terbaru dengan menghadirkan 10 new crafted colors pada produk Tingkatkan Rasa Percaya Diri Remaja, Emina Rilis Lip Tint Glossy Stain dengan 10 Warna

Emina ingin menciptakan produk kecantikan yang inovatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri para remaja. Dalam menciptakan 10 warna baru pada lipstik terbarunya ini, Warna lipstik dicocokkan dengan warna kulit dan bibir remaja Indonesia.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa remaja Indonesia memiliki 3 undertone utama yaitu neutral, cool, dan warm dalam 6 tingkat kecerahan yaitu fair, light, light to medium, medium, tan, dan dark. Dari temuan tersebut, Emina menghadirkan 10 new crafted colors pada The New Emina Glossy Stain yang memiliki shades untuk berbagai undertone kulit.

Emina Cosmetics bekerja sama dengan Toko Omorfo Shop meluncurkan produk Party Glossy Stain di Gazebo Samasta Midle ring road Makassar, Minggu (27/8/2023). Hadir juga Novia Kasim sebagai beauty enthusiast yang cukup terkenal di Makassar yang memberikan tips dan trik seputar Makeup.

Selain sesi beauty class Emina juga memberikan sesi DIY color bersama Kacha Makassar, peserta yang ikut beauty class banyak mendapatkan ilmu baru dan juga peserta mendapatkan godie bag dari Emina.