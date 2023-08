Paragon Beauty Academy Cari Bakat Terbaik dalam Dunia Tata Rias Melalui Make Up Competition

Keseruan Paragon Beauty Academy Make Up Competition di Jakarta Selatan, Rabu, (23/8). Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan MUA, memberikan ruang bagi para MUA untuk berkembang melalui umpan balik yang berharga dari Top Tier MUA Professional Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah semakin maraknya industri kecantikan di tanah air, banyak Make Up Artis (MUA) baru yang bermunculan. Hal ini membuat Paragoncorp sebagai salah satu produsen kosmetik terbesar di Indonesia bergerak untuk mengadakan sebuah kompetisi make up bernama Paragon Beauty Academy Make Up Competition yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu, (23/8/2023).

Kompetisi make up ini merupakan kesempatan besar bagi para MUA untuk menampilkan bakat dan kreativitasnya di berbagai kategori.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan MUA, memberikan ruang bagi para MUA untuk berkembang melalui umpan balik yang berharga dari Top Tier MUA Professional Indonesia, serta menunjukkan komitmen ParagonCorpĀ untuk mendukung komunitas Make Up Artis di Indonesia.

Dalam kompetisi ini, para peserta berhadapan dengan tantangan yang menguji kreativitas, ketepatan teknik, serta kemampuan make up. Para juri yang terdiri dari MUA Professional ternama seperti Bennu Sorumba, Adi Rustana dan Nanath Nadia turut memberikan penilaian yang membangun dan berharga bagi setiap peserta.

Hal ini tidak hanya memberikan peluang bagi para MUA untuk memenangkan hadiah menarik, namun juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berjejaring dengan para profesional terkemuka di industri make up.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan professional networking, kompetisi make up ini juga menjadi wujud komitmen Paragon Beauty Academy dalam mendukung komunitas MUA di Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh EVP & Chief Marketing Officer Paragon Technology and Innovation, Amalia Sarah Santi, Paragon Beauty Academy Make Up Competition diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam industri kecantikan, memberikan peluang baru bagi para MUA di Indonesia, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan lebih lanjut dalam dunia tata rias.

Turut hadir pula dalam acara ini, Findi Novia, Group Head Wardah sekaligus perwakilan dari sponsor utama. Findi Novia menyampaikan, Wardah sebagai brand make up berskala global mendukung para MUA di Indonesia untuk terus mengasah keterampilan make up melalui berbagai program unggulan, salah satunya Paragon Beauty Academy Make Up Competition.

Diikuti lebih dari 100 peserta, Paragon Beauty Academy Make Up Competition menjaring bakat-bakat terbaik dalam dunia tata rias dari seluruh Indonesia. Peserta disaring secara online hingga terpilih 50 peserta terbaik yang berhak mengikuti grand final di Jakarta secara offline.

Peserta ini nantinya akan disaring kembali hingga menjadi Top 5 Besar untuk memperebutkan juara utama yang memenangkan hadiah bernilai ratusan juta rupiah.

Paragon Beauty Academy Make Up Competition didukung oleh berbagai brand terkemuka di Indonesia seperti Wardah, Oscar Daniel Bride, Kawaigankyu, Masami, Leny Rafael Bride, Galery24, serta Cathiestuff.id.