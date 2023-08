Cek Daftar Promo Tenant Kuliner di MaRi dan Nipah Mall Akhir Agustus 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai promo dihadirkan sejumlah tenant di Mal Ratu Indah (MaRi) dan Nipah Park Makassar akhir Agustus 2023.

Kedua mall naungan Kalla Group ini memberikan penawaran spesial yang berkaitan dengan promo kemerdekaan.

Salah satu promo yang menarik datang dari tenant kuliner.

Terdapat penawaran diskon 17 persen, harga spesial, hingga beli 1 gratis 1.

Berikut promo lengkapnya, berdasarkan pantauan Tribun-Timur.com, Minggu (27/8/2023).

Dimulai dari MaRi yang berada di Jl Ratulangi, Kota Makassar.

Yoshinoya memberikan promo spesial kemerdekaan, berupa diskon 17 persen plus 8 persen.

Lalu D’Crepes memberikan menu baru yakni mango delight hanya Rp23.000.

Kemudian Quickly memberikan promo buy 3 get 1, buy 5 get 1 milk jelly pudding, dan buy 10 get 2 milk jelly pudding.

Ada juga KFC memberikan promo jagoan hemat makan berdua hanya Rp40.909, sudah termasuk 2 ayam, 2 basi, dan 2 aqua.

Untuk di Nipah Park, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar juga memberikan berbagai promo kuliner.

Seperti Ta Wan memberikan promo merdeka Rp78 ribu, sudah termasuk 1 menu favorit, 1 menu pelengkap, dan gratis dimsum.

Ichiban Sushi masih memberikan promo paket hebat dan diskon 15 persen menggunakan Bank Mega.

Lalu Raa Cha Suki & Bbq memberikan primi merdeka, promo buy 2 get 3 shrimp satay, dan promo menggunakan Bank BTN.

Es Teler 77 juga tak ketinggalan masih memberlakukan ptomi merdeka, otak-otak hanya Rp17.800.

Golden Lamian memberikan penawaran buy 1 get 1 dan gratis voucher Rp59 ribu untuk 3 item.

Terakhir ada D’Cost memberikan promo diskon 50 persen untuk item tertentu.(*)