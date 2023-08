Yuk Berburu Makanan dan Minuman di Booth Hotel F8 Makassar, Harga Terjangkau

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar International Eight Festival and Forum (F8) kini memasuki hari keempat, Sabtu (26/8/2023).

Festival yang masuk 10 besar Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 ini berlangsung di Pantai Losari, Makassar hingga Minggu (27/7/2023).

Semua lini bisnis hadir di F8 Makassar, tak terkecuali bisnis perhotelan.

Sejumlah hotel ternama pun terlibat dengan membuka booth di Zona 2.

Seperti Phinisi Hospitality Group (PHI), MaxOne Makassar, Golden Tulip, Hotel Santika Makassar, Amaris Hotel, Aerotel Smile.

Kemudian Aryaduta, Intiwhiz Hospitality Management, Aston Makassar, Gammara Hotel, dan Novotel Makassar.

Hotel tersebut menjajakan sederet jajaran dengan harga yang terjangkau.

Hotel di bawah naungan PHI misalnya, ada The Rinra, Claro, Almadera dan Dalton Makassar yang menyiapkan sajian terbaik .

Mulai beef fajitas, chicken hainan rice, pennacota, big slice pizza, green detox, mocktails.

Ada juga chicken syawarma, nasi bakar, mini tumpeng, mie ayam dan mie kering. korean toast bread, hingga aneka roti.

Harga yang ditetawarkan ramah di kantong, mulai Rp10 ribuan saja.

Aston Makassar juga menyediakan aneka minuman seperti thai tea, green tea, ice lemon tea, orange juice.

Kemudian ada aneka makanan seperti rice boc with chiken, rice box with seafood, rice box with beef, dan sebagainya.

Untuk harga, Aston Makassar juga memberikan penawaran terbaik mulai Rp15 ribu.