Tampil di F8, Pelajar SMA 10 Makassar Kenalkan Tari Wonder Land Two Bertema Keberagaman

Tari Wonder Land Two dimainkan oleh pelajar SMAN 10 Makasar di F8 Anjungan Losari, Kamis (24/8/2023) malam.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tarian tradisional bertema Wonder Land Two disuguhkan dalam Makassar International Eight Festival and Forum (F8).

Tarian ini dimainkan oleh Siswa SMA Negeri 10 Makassar

Para siswa tersebut dikoordinir langsung oleh guru seni SMA 10 Nurmiati.

Ia menyampaikan, tarian ini memiliki makna terkait keberagaman.

Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Batak hingga Bali, dikemas dalam sebuah tarian.

"Tema Wonder Land Two, bercerita tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang dihadirkan dalam bentuk tarian," tutur Nurmiati, Kamis (24/8/2023) malam.

Penampilan siswa SMAN 10 Makassar cukup memukau dan menarik perhatian para pengunjung khususnya yang berada di zona 4.

Ia berharap, penampilan tari ini sekaligus mengedukasi pengunjung F8 terkait ragam seni budaya tadi yang ada di Indonesia.

Juga diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan generasi muda akan budaya, ditengah gempuran modernisasi.

"Event ini menjadi luar biasa, karena bertaraf Internasional, memacu kepercayaan adik-adik untuk semakin percaya diri tampil di hadapan publik, memberi mereka ruang berekspresi dan menambah pengalaman," tuturnya.

Salah satu penari, Sherly Auliana Putri, menyampaikan rasa haru dan bangga, dapat turut menyukseskan event Internasional ini.

Beberapa penari lainnya yakni Andi salsabila syahmi, Kayla nur aishani, Shinta tri noviani dan ,Shalva azzahra, menyampaikan hal senada, dan kegembiraan dapat diberi ruang untuk tampil.

"Minat seni tari di sekolah kami cukup tinggi, sekitar 50 siswa terdaftar dalam sanggar seni dan secara rutin melakukan latihan," katanya.

"Keberadaan event F8 menambah semangat dan kecintaan untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya," sambungnya.

Diketahui, F8 akan berlangsung hingga Minggu (27/8/2023) nanti.

Pemkot Makassar dan PT Festival Delapan Indonesia memberikan banyak kejutan dalam gelaran ini.

Ada delapan sub sektor ekonomi kreatif ditampilkan, diantaranya Food & Fruit, Fashion, Fiction Writers, Fine Art, Fusion Music, Film, Folks, dan Flora Fauna. (*)