Peserta Touring IMO Sulsel Menikmati Keunikan Yamaha Navigate To The Max Tour The Toraja

Sejumlah peserta touring melintasi kabupaten Barru dengan mengendarai Yamaha Xmax, Sulsel, Jumat (25/8/2023). Kegiatan yang di inisiasi Yamaha ini mengambil tema Yamaha Navigate To The Max Tour The Toraja. Rute perjalanan dari Makassar menuju Toraja dengan total jarak tempuh mencapai 624 km. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Para peserta touring dari komunitas Indonesia Max Owner (IMO) Sulsel merasakan sensasi petualangan yang luar biasa saat mengikuti Yamaha Navigate To The Max Tour The Toraja akhir pekan ini.

Rute perjalanan dari Makassar menuju Toraja, dengan total jarak tempuh mencapai 624 km, telah menjadi salah satu favorit para pengendara yang gemar melakukan touring.

Salah satu peserta, Ambi, mengungkapkan betapa pentingnya rute Makassar-Toraja dalam komunitas touring di Sulsel.

Menurutnya, rute ini menjadi pilihan utama karena tidak hanya sebagai jalan wisata, tetapi juga sebagai tantangan bagi pengendara yang ingin menguji kemampuan berkendara mereka.

"Dalam perjalanan Makassar-Toraja, kami harus ekstra hati-hati ketika memasuki Kabupaten Enrekang, karena banyak jalanan rusak di sana. Kami sebagai pengendara Yamaha Xmax harus selalu waspada dan mematuhi arahan dari pimpinan rombongan," ujar Ambi.

Pengalaman panjang Ambi dalam menjelajahi rute ini telah membekali dia dengan pengetahuan tentang medan dan titik-titik berbahaya. Ia berbagi tips kepada rekan-rekannya agar berhati-hati di titik-titik tertentu, terutama saat melakukan perjalanan dari Makassar ke Toraja.

"Sensasi berkendara dengan Yamaha Xmax benar-benar berbeda. Kendaraan ini mampu melaju hingga kecepatan 130 km/jam tanpa getaran berlebihan. Tetapi tetap perlu waspada dan fokus saat melintasi titik-titik kritis," lanjutnya.

Sebelum memulai touring, Ambi menekankan pentingnya memahami titik-titik fokus yang perlu diperhatikan dalam perjalanan.

Meskipun tantangan ada di sepanjang jalan, ia merasa nyaman dan percaya diri mengendarai Yamaha Xmax yang dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan dan komponen pendukung yang membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan dan nyaman.

Dalam Yamaha Navigate To The Max Tour The Toraja, peserta bukan hanya menjalani perjalanan biasa, tetapi juga merasakan ikatan kuat dalam komunitas touring.

Pengalaman seru ini akan terus diingat sebagai momen berharga dalam petualangan touring mereka. (*)