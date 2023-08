Buruuan! Mal Pipo dan MaRI Banjir Diskon hingga 70 Persen, Catat Waktunya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Phinisi Point (Pipo) Mall dan Mal Ratu Indah (Mari) menawarkan beragam diskon.

Pantauan Tribun-Timur.com di Mari, brand-brand berkelas menawarkan promo diskon mulai 20 hingga 70 persen.

Rotelli, salah satu merek fashion terkenal memasarkan diskon hingga 50 persen, begitu juga dengan produk Gosh diskon up to 50 persen untuk tas hingga sepatu.

Everbest juga tak mau ketinggalan, brand fashion klasik ini menarik pembeli dengan promo bayar 1 dapat dua atau pay one get two.

Brand fashion yang digandrungi banyak cewek milenial, Gaudi juga punya diskon yang tak kalah menarik, diskon 20 persen dengan harga mulai Rp100 ribu.

Begitu juga dengan H&M harga fashion ini mulai Rp100 ribu, kalian juga bisa mendapatkan voucher seharga Rp50 ribu.

Bellagio juga tak mau kalah dengan tawaran promo gila-gilaan hingga 70 persen.

Semantara di Mal Phinisi Point (Pipo) ragan diskon juga ditawarkan.

Marcom & Public Relation Pipo Mal, Eddy Wijaya mengatakan berbagai promo tenant di Phinisi Point Makassar, Diskon Up to 10 persen di Nasi Liwet Mar-Mar.

"Ada juga Open House English First tanggal 27 Agustus 2023, Clearance Super Sale Diskon Up to 70 persen di Informa," bebernya.

Lanjut, Buy One Get One di tenant Crematology, dan Potongan Harga sampai dengan Rp 50.000 di Kanva Shop, serta nikmati beragam Film Box Office di Cinepolis mulai dari Rp. 25.000 saja.

Selain fashion, kuliner hingga caffe juga berikan tawaran diskon.

Misalnya promo beli tiga hanya Rp. 35.000 di Kopi Kenangan, kalian juga bisa nongkrong cantik di Tana Mera Cofge dengan tawaran diskon up to 15 persen.

"Rata-rata promo ini berlaku hingga 31 Agustus," katanya.

Sebelumnya, tujuh mall di Makassar juga menggelar wisata belanja dengan tema Indonesia Shoping Festival (ISF).

ISF di Makassar tersebar di tujuh mal antara lain di Mal Ratu Indah, NIPAH PARK, Trans Studio Mall Makassar, Phinisi Point, Mal Panakkukang, Mall GTC, dan Panakkukang Square.

ISF ini merupakan inisiasi dari Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dihelat serentak di seluruh pusat perbelanjaan anggota APPBI di Indonesia, mulai tanggal 10 hingga 20 Agustus 2023.

Beragam promo belanja ditawarkan untuk masyarakat, APPBI menarget jumlah kunjungan meningkat 15 persen dari sebelumnya. (*)