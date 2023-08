REI-KIMA Property Expo Resmi Dibuka, Ada Promo One Day Aproval Hingga Cicilan Rp1 Juta

Makassar, Tribun - Event property expo yang berkolaborasi antara REI-KIMA resmi dibuka. Pembukaan dilakukan di pelataran Kawasan Industri Makassar (KIMA), Rabu (23/8). Expo ini digelar sampai dengan Sabtu (26/8) mendatang.

Usai pembukaan Ketua REI Sulsel, M Sadiq menuturkan event ini diselenggarakan dengan melibatkan beberapa pihak dari developer dan perbankan serta otomotif.

"Poperty expo kali ini diikuti oleh 44 tenan, dimana 38 tenan khusus untuk developer dan lima tenan untuk perbankan dan satu tenan otomotif yaitu Kalla Toyota," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan penyelenggaraan event dengan tema Merdeka Punya Rumah yang menyasar sekitar 27 ribu karyawan di kawasan KIMA ini dimaksudkan untuk mudahkan para pekerja di KIMA untuk mendapatkan rumah layak huni.

"Jadi selama kegiatan ini kita banyak memberikan penawaran khusus, diantaranya Free all in biaya, kemudahan administrasi, dan One Day Aproval, dan rumah dengan cicilan Rp1 juta," ujarnya.

Direktur PT KIMA Makassar, Alexander Chandra Irawan mengatakan ia meresa beruntung karena diberikan kesempatan untuk berprestasi di kegiatan ini dan diharapkan ini bisa memberikan manfaat kepada para pekerja yang ada di tenan KIMA

"Kita disini memfasilitasi pengembang dan perbankan untuk melaksanakan expo properti. Dan kami harap dengan adanya ini para pekerja bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki rumah," tuturnya. (iku)