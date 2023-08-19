Pemilu 2024
Golkar Tak Nomor Satukan Caleg Petahana DPR RI Dapil Sulsel II, Rio Nomor 4 Supriansa Nomor 5
DPP Partai Golkar memutuskan tak memberi nomor urut satu kepada caleg petahana DPR RI di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- DPP Partai Golkar memutuskan tak memberi nomor urut satu kepada caleg petahana DPR RI di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.
Golkar memiliki dua petahana caleg DPR RI di Dapil Sulsel II.
Keduanya yakni Andi Rio Idris Padjalangi, dan Supriansa Mannahawu.
Dalam salinan daftar caleg sementara (DCS) Partai Golkar yang diterima Tribun-Timur.com, Andi Rio Idris Padjalangi diberi nomor urut 4.
Rio sudah tiga periode duduk di DPR RI.
Ia terpilih di Pemilu 2009, 2014, dan 2019.
Politisi berlatar doktor hukum itu kini menatap periode keempat di DPR RI.
Sementara itu, petahana lainnya yakni Supriansa Mannahawu diberi nomor urut 5.
Di Pemilu 2019 lalu, mantan Wakil Bupati Soppeng itu meraih 54.659 suara pribadi.
Adapun nomor urut satu ditempati Ketua DPD I Golkar Sulsel sekaligus Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
Nomor urut dua ditempati Wakil Ketua Umum DPP Golkar AM Nurdin Halid.
Nomor urut tiga caleg perempuan Natasha Sumana Wardani.
Nomor urut empat barulah petahana Andi Rio Idris Padjalangi.
Nomor urut lima petahana Supriansa.
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