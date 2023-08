Lezatnya Sate, Bakso hingga Shawarma di Eat Night Market Hotel Melia Makassar

Suasana Eat Night Market di The Society Sky Dining Lounge lantai 21 Hotel Melia Makassar, Kamis (17/8/2023). Untuk menikmati semua menu Eat Night Market, pengunjung cukup membayar Rp125 ribu nett per orang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Melia Makassar kembali menghadirkan paket makan sepuasnya atau all you can eat.

Paket all you can eat hotel yang terletak di Jl Mappanyukki ini diberi nama Eat Night Market.

Eat Night Market dapat dinikmati mulai 16 Agustus 2023 hingga Oktober mendatang di The Society Sky Dining Lounge lantai 21.

Pengunjung bisa menikmati menu-menu yang dihadirkan tiap Rabu, Kamis dan Jumat mulai pukul 18.00 Wita.

General Manager Hotel Melia Makassar, Denny Ristyanto menjelaskan, konsep dari Night Market ini terinspirasi oleh jajanan malam andalan warga Makassar.

Tidak hanya terinspirasi oleh makanannya, ambiencenya pun dibuat menyerupai melalui dekorasi gamacca dan lampu-lampu.

“Sebelumnya kita sudah pernah bikin, kita hadirkan lagi dengan variasi yang berbeda, kita lebih niat lagi, kita ubah layoutnya,” jelas Denny, saat ditemui Tribun-Timur.com, Rabu (16/8/2023).

Dalam program ini, Melia Makassar menyajikan menu live cooking yang sempat menjadi menu andalan para tamu Iftar yakni Terang Bulan.

Lebih dari itu, kembali pula menu live cooking andalan tamu yakni sate, bakso, shawarma, aneka penyetan, dan juga coto Makassar.

Dalam all you can eat ini, pengunjung akan diberikan pengalaman terbaik dalam hal kuliner.

Pasalnya terdapat lebih dari 20 varian menu yang dapat diikmati sepuasnya.

Baca juga: Hotel Melia Makassar Kumpulkan 42 Kantong Darah

“Kalau ditanya yang paling enak, ya enak semua, bakso juga memang selalu menjadi andalan Melia Makassar,” sebut Denny.

Pengunjung Eat Night Market tidak akan jenuh, karena terdapat lantunan syahdu live music.

“Kita juga menghadirkan live music dari home-band Melia Makassar untuk memeriahkan suasana makan malam yang indah,” tuturnya.