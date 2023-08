Kuliah Pakar Internasional, Prodi Keperawatan Unimerz Hadirkan Dosen St. Paul Universty Philippines

TRIBUN-TIMUR.COM - Prodi Pendidikan Profesi Ners Fakultas Keperawaatan & Kebidanan (FKK) Universitas Megareszky (UNIMERZ) , kembali menggelar kuliah pakar internasional.

Kegiatan tersebut rutin dilakukan sebagai tambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan juga dosen.

Kuliah pakar kali ini mengangkat Tema “Prevention and Management of Communicable Diseases in the Area Community Nursing” yang dilakukan secara Hybrid di ruang rapat rektorat Lantai I Unimerz, pada Selasa (15/8/2023).

Dalam kegiatan ini, menghadirkan dua narasumber yakni MA. Elizabeth Coronel-Baua, RN, RM, MSN, DNE, DNS dari St. Paul University Philippines dengan materi Prevention and Management of Communicable Diseases in the Area Community Nursing.

Sementara Ners Sudirman Efendi yang sekaligus ketua Prodi pendidikan Profesi Ners Unimerz, membawakan materi Tuberculosis Disease Control and Prevention in the community nursing area.

Kedua pemateri tersebut adalah Dosen Keperawatan yang memang sudah berpengalaman (Expert) di bidangnya masing-masing.

Pada kegiatan Kuliah pakar internasional ini dimoderatori oleh Achmad Indra Awaluddin, S.Kep., Ns., M.Kes , yang merupakan salah satu dosen Keperawatan Unimerz.

Nampak mahasiswa dan dosen sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan banyak respon pertanyaan pada materi yang dibawakan oleh narasumber.

Ketua Panitia Kuliah pakar Internasional, Ners Imran Pashar.,M.Kep mengatakan bahwa Kegiatan ini dihadiri sekitar 200-an partisipan yang dilaksanakan secara hybrid.

Beberapa peserta berasal dari mahasiswa St. Paul University Philippines dan dihadiri langsung oleh Dekan FKK , Dr. Syamsuriyati, SST, SKM, M.Kes

Dalam kegiatan tersebut, juga hadir Ners Saiful, M.Kep selaku Wakil Dekan I dan Irwansyah ,S.Kep.,MSN selaku Wakil Dekan II.

Dekan FKK mengapresiasi atas kerja Prodi Pendidikan Profesi Ners yang senantiasa konsisten menggelar Kuliah Pakar internasional di tiap semester, semoga kuliah pakar ini dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa untuk dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pencegahan serta penanganan penyakit menular.

Selain kuliah pakar, juga digelar evaluasi kurikulum bersama St. Paul University Philippines karena kedua prodi tersebut memilki kesamaan penciri yakni berbasis komunitas.

Elizabeth Coronel-Baua berpendapat visi-misi Prodi Pendidikan Profesi Ners sudah sangat relevan dengan kurikulum yang diadopsi dan prospek dunia kerja kedepannya akan sangat membantu para alumni.

Pada kesempatan itu pula, Prodi Profesi Ners melakukan promosi kampus ke beberapa mahasiswa St. Paul University Philippines yang hadir dalam kegiatan kuliah pakar tersebut.(adv\reskyamaliah).