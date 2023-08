Bali United Terbantai di Kualifikasi Liga Champions Asia, Teco Out Kian Bergema!

Laga Lee Man FC vs Bali United pada kualifikasi Liga Champions Asia berkesudahan dengan skor 5-1, Rabu (16/8/2023) malam. Kekalahan ini membuat fans Bali United kian gencar meminta Teco Out.

TRIBUN-TIMUR.COM - Desakan Teco out kian bergema usai Bali United terbantai di laga kualifikasi Liga Champions Asia kontra wakil Hongkong Lee Man FC pada, Rabu (16/8/2023) malam.

Diketahui Bali United yang bertandang ke markas Lee Man FC menelan kekalahan 5-1.

Ini merupakan kali kesekian Bali United gagal di kompetisi antarklub Asia.

Dan para fans Bali United dan juga pecinta sepakbola Indonesia langsung merespon dengan nada negatif.

Hal ini terpantau melalui kolom komentar unggahan akun instagram Bali United atas kekalahan tersebut.

Banyak diantara netizen menyebut jika Teco sudah selayaknya tak lagi menjadi pelatih Bali United.

"ditunggu kata2 mutiaranya kuch teko," tulis akun @elgillankraison.

"@stefanocugurra Please to resign from coaching Bali United, for goodness sake!!!!," tulis akun @adamputra17.

"Andai bali united di latih thomas doll mungkin permainan lebih bagus," tulis @iiiiiikkkkyyyy.

"Teruskan biar bisa ganti pelatih #tecoout," tulis akun @komang.erik18_

Sebelumnya, pertandingan yang mempertemukan Lee Man FC melawan Bali United telah berlangsung pada malam ini, tepatnya Rabu, 16 Agustus 2023, pukul 20.00 WITA.

Laga yang penuh gairah ini diselenggarakan di arena Hong Kong Stadium, yang terletak di So Kon Po, Hong Kong.

Duel menegangkan antara Lee Man FC dan Bali United dapat dinikmati secara langsung melalui layanan live streaming berbayar.

Hasil pertandingan antara Lee Man FC dan Bali United baru saja dirilis.