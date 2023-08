Jadi Ajang Apresiasi Karyawan, Thank You Week SBI Kembali Digelar Tahun Ini

Manajemen dan seluruh staf saat menonton film bersama dalam gelaran SBI Thank You Week.

Thank You week SBI kembali digelar tahun ini oleh seluruh karyawan Swiss-Belhotel International termasuk karyawan Swiss-Belhotel Makassar.

Gelaran Thank You Week ini merupakan bentuk apresesiasi kepeda seluruh kinerja karyawan dengan cara memberikan aktivitas menyenangkan selama 1 minggu penuh yang akan digelar mulai tanggal 24-30 Juli 2023.

SBI Thank You Week merupakan acara tahunan yang diadakan sekali dalam setahun. Manajemen dan seluruh staf terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti Nonton Film Bersama, Afternoon Tea, SBI Got Talent, Smart Contest, dan sejumlah kegiatan menarik lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Iwan Kurniawan, General Manager Swiss-Belhotel Makassar.

Suasana kebersamaan dan keseruan sangat terasa saat nonton film bersama, di mana seluruh karyawan dapat menikmati film berkualitas sambil menikmati popcorn dan berbagai minuman pada tanggal 24 Juli 2023.

Kegiatan kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 Juli dengan SBI Super Card Afternoon Tea. Rangkaian kegiatan dimulai dengan makan bersama antara karyawan hotel, yang dilayani oleh Head of Department dan General Manager.

Manajemen dan seluruh staf Swiss-BelHotel Makassar mengkuti sejumlah kegiatan menarik lainnya dalam SBI Thank You Week.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Cleaning Day bersama seluruh karyawan di area Hotel Swiss-Belhotel Makassar.

Iwan Setiawan, General Manager Swiss-Belhotel Makassar, menjelaskan bahwa Thank You Week diadakan selama tujuh hari berturut-turut sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras para karyawan. Prestasi mereka telah melebihi target anggaran yang telah ditetapkan.

Harapannya, acara ini akan lebih mempererat hubungan antar karyawan, memupuk kerja tim yang lebih kokoh, serta mendorong sikap dan perilaku positif dalam bekerja guna meningkatkan produktivitas.(adv\reskyamaliah).