Ratusan Maba Poltekpar Makassar Dibekali Pelatihan ESQ

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar membekali ratusan Mahasiswa Baru tahun akademik 2023/2024 pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) yang dilaksanakan selama dua hari selasa - rabu (8-9/08/2023) di Balairung I Wayan Bendhi, Kampus Poltekpar Makassar.

Kegiatan Pelatihan ESQ dibuka Direktur Poltekpar Makassar Muhammad Arifin didampingi oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Margaretha Wadid Rante dan Kasubbag. Kemahasiswaan Muh. Arief.

Saat membuka pelatihan ESQ Direktur Poltekpar Makassar, Muhammad Arifin menyampaikan bahwa program ESQ diharapkan dapat menjadi bekal bagi para mahasiswa baru dalam membangun dan mengembangkan kompetensi dirinya menjadi SDM yang unggul dan professional.

“Keberhasilan bukan karena kepintaran dan kecerdasan namun perilaku. Oleh karena itu, melalui training ini bagian yang tak terpisahkan dengan membentuk perilaku sesuai dengan harapan dan tuntutan” jelas Muhammad Arifin.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta diberikan beberapa materi pelatihan yang dibawakan oleh narasumber dari lembaga ESQ Leadership Center. Pada hari pertama meraka di berikan materi terkait Why Character Is Important, Finding Grand Why (Memahami Makna dan Tujuan Belajar), Unlock The Inner Power (Menggali Kekuatan Dalam Diri), Break The Mental Block (Membebaskan Diri dari Belenggu).

Pada hari kedua peserta menerima materi terkait Wawasan Kebangsaan dan Anti Radikalisme (Menanamkan Cinta Tanah Air dan Anti Radikalisme), Anti Korupsi dan Waspada NARKOBA/NAPZA (Menghindari Sikap Korup Sejak Mahasiswa dan Selalu Waspada dengan NARKOBA), Unshakable Mentality (Ketahanan Diri Ditengah Guncangan), dan The Power of Vision (Memetakan Tujuan Akhir dari Belajar).

Ary Ginanjar selaku pendiri ESQ Leadership Center juga hadir secara daring menyapa para mahasiswa dan pimpinan Poltekpar Makassar lewat zoom meeting. Kehadiran Ary Ginanjar merupakan bentuk apresiasinya kepada Poltekpar Makassar yang secara konsisten menyelenggarakan pelatihan ESQ setiap tahun. Dalam kesempatan tersebut Ary mengatakan bahwa hanya ada 10-20 persen peran kecerdasan intelektual untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, sisanya adalah emosional dan spiritual.

"Ini satu-satunya Politeknik Pariwisata di Indonesia yang serius mampu membangun manusia seutuhnya. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin terbaik dari Poltekpar Makassar dan Indonesia semakin berkembang dengan tiga kecerdasan. Otaknya cerdas, jiwa yang stabil, dan hatinya penuh dengan kemuliaan" ujar Ary Ginanjar.

Selama pelaksanaan kegiatan mahasiswa baru selaku peserta pelatihan terlihat begitu antusias menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Menurut salah seorang peserta pelatihan, Luna Luqyana bahwa setelah dua hari mengikuti pelatihan ESQ dirinya menjadi lebih dapat memahami diri sendiri melalui growth mindset.

"Saya juga lebih bisa memahami apa itu perbedaan dan semakin mengerti kalau kita memang tidak bisa mengubah orang lain tapi kita bisa menjadi alasan mereka ingin berubah. Pelatihan ini juga sangat menarik karena materi disampaikan dengan cara sangat kreatif oleh narasumbernya" pungkas Luna.