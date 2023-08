Lebih Dekat dengan Masyarakat, Kalla Toyota Autoshow Hadirkan Line Up Hybrid & EV Terkini

TRIBUN-TIMUR.COM - Public Display bertajuk Merdeka Autoshow dari Kalla Toyota masih belangsung di atrium NIPAH Park dari tanggal 10 hingga 20 Agustus 2023 mendatang.

Sebanyak kurang lebih 20 unit Toyota dari berbagai segmen dihadirkan di gelaran kali ini. Kendaraan Toyota mulai dari segmen LCGC, MPV, SUV dengan basis Hybrid & EV dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat.

Toyota All New BZ4X yang merupakan kendaraan listrik (EV) mutakhir dengan beragam fitur dan teknologi yang mengesankan juga dihadirkan di gelaran kali ini.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa Toyota All New BZ4X merupakan langkah signifikan menuju mobilitas berkelanjutan. Toyota All New BZ4X diharaplan mampu untuk melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi di Indonesia.

Sekaligus menjadi realisasi komitmen Toyota untuk menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan yang lengkap bagi beragam kebutuhan masyarakat.

“Toyota All New bZ4X hadir untuk menjawab tantangan akan kendaraan listrik. Sejalan dengan komitmen Mobility for All, Kalla Toyota melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi yang sudah ada dengan All New bZ4X sebagai produk Battery EV Toyota pertama yang dipasarkan. All New bZ4X merupakan salah satu bentuk realisasi visi Toyota dalam menghadirkan ever-better cars dan All New BZ4X bisa unggul dan menjadi kendaraan listrik unggulan dari Kalla Toyota. Kendaraan yang berbasis Hybrid juga dapat menjadi pilihan pelanggan yang menginginkan kendaraan yang lebih hemat. Ini karena sistem pengoperasian kendaraan Hydrid mengandalkan dua sumber daya sehingga dipercaya lebih irit dari segi pengeluaran bahan bakar. Sumber daya ini menggabungkan mesin bahan bakar minyak dan motor listrik bertenaga baterai,” ungkap Suliadin.

Tak hanya unit BZ4X, Kalla Toyota juga menghadirkan beragam unit lainnya, diantaranya Toyota Alphard, Vellfire, Avanza, Hilux, Fortuner, Rush, Altis, Calya, Agya, Camry, Zenix Hybrid, Corolla Cross Hybrid, CHR, Yaris Cross, Raize, dan Yaris.

Selain melihat langsung unit terbaik yang dipamerkan, pelanggan juga dapat langsung mencoba fitur-fitur canggih yang ada di Toyota. Di gelaran kali ini, Kalla Toyota menyiapkan 3 unit Test Drive, yakni All New Agya, Innova Zenix Hybrid dan All New Yaris Cross Hybrid.

Kalla Toyota menghadirkan program Merdeka Sale, Semua Lebih Mudah. Melalui program ini, pelanggan berkesempatan membawa pulang Toyota impian dengan promo menarik.

Diantaranya DP mulai 8 jutaan rupiah, Bunga spesial 0.66 persen hingga satu tahun, Test Drive BahAgya, Grand Prize 1 Unit All New Agya. Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan tambahan subsidi trade in hingga 5 juta rupiah. Promo ini juga termasuk gratis service berkala selama 3 tahun / service ke-7.

Di gelaran Public Display kali ini, Kalla Toyota menggelar beragam activity menarik, diantaranya Lomba Membuat Tumpeng, Workshop Membuat Bucket Bunga Kering, Watermelon Cake, Fun Bike dan Hias Sepeda, Tari Tradisional, Pioneering Competition, Zumba For Kids, Maumere, Lomba Melukis Caping / Topi Petani Kids, Balap Karung, Marching Band, Cosplay Baju Pahlawan, Sepatu Roda, Kreasi Barang Bekas. Juga akan hadir tenant UMKM yang terdiri dari food and beverage hingga kerajinan.(adv\reskyamaliah).