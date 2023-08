Lanjutkan Sinergi dengan Pecinta Musik Makassar, Honda Sport Motoshow Tampil Elegan di Berisik Timur

Laporan Wartawan tribun Timur Rudi Salam

Makassar, Tribun - Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon terus melakukan sinergi dengan sejumlah komunitas.

Kali ini, kembali menyasar pecinta musik Makassar, dan menampilkan deretan Honda Sport Motoshow 2022 (HSMS) dalam event musik Berisik di Timur di Phinisi Point Parking Lot Makassar.

Dalam acara yang berlangsung pada Jumat-Sabtu12-13 Agustus tersebut, konsumen dapat mengenal lebih jauh keunggulan serta kecangihan fitur terbaru motor sport Honda. Adapun motor yang dipamerkan yakni Honda CBR150R, Honda CB150X, dan Honda CBR250RR.

Marketing Manager Astra Motor Sulawesi Selatan, Kresna Murti, menuturkan bahwa pengunjung Berisik Timur memadati pameran motor sport Honda tersebut. Mereka melihat dan merasakan pengalaman "Exited Your Ride, Ini Baru Laki With Honda Sports Bike."

"Kehadiran motor sport Honda dalam Berisik Timur menjadi salah satu upaya kami untuk senantiasa mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor Honda Sport," ucap Kresna.

"Mari menambah gaya hidupmu lebih lengkap dan elegan bersama motor sport Honda, dan menjadi bagian dari Exited Your Ride, Ini Baru Laki With Honda Sports Bike," imbuhnya.

Adapun sepeda motor sport Honda dipasarkan dengan harga OTR Makassar yaitu NEW CBR 150R FI-STD Rp37.660.000, NEW CBR 150R FI-ABS Rp41.800.000, CB 150X Rp34.320.000, CBR 250 RR STD Rp63.680.000, dan CBR 250 RR ABS Rp78.830.000.

Sementara itu, Marketing Communication Asmo Sulsel, Moh Arif Reda, mengatakan bahwa keberadaan Honda Sport Motoshow menjadi bukti komitmen Honda, khususnya Asmo Sulsel, dalam menggairahkan festival musik di Tanah Air.

Berisik Timur sendiri merupakan festival musik yang menampilkan musisi ternama, seperti Fiersa Besari, For Revenge, Nidji, Rocket Rockers, Efek Rumah Kaca, Danilla, The Sigit, Ipang Lazuardi, The Paps, Dikta Wicaksono, Kapal Udara, Ruang Baca, Hirah Sanada, dan East Dome.

"Kami selalu mendukung penuh festival-festival musik yang tentunya menjadi stimulus untuk terus menggairahkan dunia musik Indonesia," ucapnya.

"Semoga festival musik dan ruang-ruang kreatifnya bisa terus hadir di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan mendukung penuh," imbuhnya.(*)