Pemilu 2024
Keluarga Syahrul Yasin Limpo Tambah Kekuatan Nasdem Bertarung Pemilu 2024
Keluarga Syahrul Yasin Limpo menambah kekuatan Partai Nasdem bertarung Pemilu legislatif 2024 mendatang.
Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab | Editor: Ari Maryadi
TRIBUN-GOWA.COM, SUNGGUMINASA - Keluarga Syahrul Yasin Limpo menambah kekuatan Partai Nasdem bertarung Pemilu legislatif 2024 mendatang.
Partai Nasdem di bawah komando Surya Paloh menugaskan Syahrul Yasin Limpo bersama 3 keluarganya maju caleg di Pemilu 2024.
Syahrul Yasin Limpo bersama saudaranya Tenri Olle Yasin Limpo bertarung di Dapil Sulsel I.
Sementara itu anak dan cucu Syahrul maju bertarung di luar Sulsel.
Pemilu 2019 sebelumnya Syahrul bertarung di Dapil Sulsel II.
Namun Syahrul gagal lolos ke Senayan.
Kini, dia akan bertarung di Dapil Sulsel I, kampung halamannya.
Syahrul pernah menjabat Bupati Gowa dua peridoe.
Kemudian, SYL pernah menjabat Wakil Gubernur era Amin Syam periode 2003-2008, lalu naik kelas jadi Gubernur Sulsel dua periode 2008-2018.
Kedua Tenri Olle Yasin Limpo merupakan mantan anggota DPRD Sulsel
Tenri Olle Yasin Limpo (TYL) adalah kakak kandung Syahrul Yasin Limpo.
TYL merupakan mantan Ketua DPRD Gowa periode 2009-2014.
Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar 2014-2019
Kadar Nasdem itu pun kini akan bertarung DPR RI Dapil Sulsel I
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