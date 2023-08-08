Calon Pj Gubernur Sulsel

Panas Fraksi Golkar Walk Out, Penetapan 3 Usulan Calon Pj Gubernur Sulsel Masih Deadlock

Sidang penetapan calon Pj Gubernur Sulsel memanas di gedung DPRD Sulsel Selasa (8/8/2023) malam, Fraksi Golkar walk out atau meninggalkan forum

Editor: Ari Maryadi
zoom-inlihat foto Panas Fraksi Golkar Walk Out, Penetapan 3 Usulan Calon Pj Gubernur Sulsel Masih Deadlock
TRIBUN-TIMUR.COM/ERLAN SAPUTRA
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari duduk bersebelahan dengan Pj Sekda Sulsel Andi Darmawan Bintang di meja pimpinan paripurna DPRD Sulsel, Selasa (8/8/2023).   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sidang penetapan calon Pj Gubernur Sulsel memanas di gedung DPRD Sulsel Selasa (8/8/2023) malam.

Pantauan Tribun-Timur.com, Fraksi Golkar memutuskan walk out dari forum.

Sekretaris Fraksi Golkar Rahman Pina tampak berjalan di depan.

Di belakangnya mengikut Ketua Fraksi Golkar Andi Hatta Marakarma dan sejumlah anggota fraksi Golkar.

Di kursi pimpinan, hanya satu unsur pimpinan DPRD Sulsel yang hadir, yakni Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari.

Empat wakil ketua lainnya tampak tidak hadir.

Mulai dari Wakil Ketua I Syaruddin Alrif, Wakil Ketua II Darmawangsyah Muin, Wakil Ketua III Nimatullah Rahim Bone, dan Wakil Ketua IV Muzayyin Arif.

Adapun Rabu 9 Agustus 2023 adalah batas akhir yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bagi DPRD Sulsel untuk mengusulkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel.

42 Legislator DPRD Absen

Pemilihan 3 nama usulan calon Pj Gubernur Sulsel di DPRD Sulsel berlangsung alot hingga Selasa (8/8/2023) malam.

Sebanyak 42 anggota DPRD Sulsel memutuskan tidak hadir rapat untuk voting pemilihan 3 calon Pj Gubernur Sulsel.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari memutuskan menskorsing sidang.

Keputusan itu diambil karena forum dianggap tidak quorum.

Sebab 42 anggota DPRD Sulsel tidak hadir.

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