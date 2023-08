Perkuat Sinergitas, Semen Tonasa Gelar Distributor Forum 2023 Regional 6

SIG melalui Direktorat Bisnis dan Pemasaran beserta Semen Tonasa melaksanakan Distributor Forum 2023 Regional 6 di Hotel The Rinra Makassar, Kamis (3/8/2023).

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - SIG melalui Direktorat Bisnis dan Pemasaran beserta Semen Tonasa melaksanakan Distributor Forum 2023 Regional 6 di Hotel The Rinra Makassar, Kamis (3/8/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas penjualan Semen Tonasa antara produsen dan para distributor.

Mengusung tema Collaborate & Strengthen, The Fundamental to Win the 2023 Final Round.

Direktur Bisnis dan Pemasaran SIG Subhan menyampaikan rasa syukurnya atas apa yang telah dicapai pada semester pertama tahun 2023 ini.

"Tiga bulan terakhir ini memberikan trend yang semakin membaik. Market share mulai berada trend yang positif," ujarnya.

Demikian pula profit bulan Juli tahun lalu jika dibandingkan dengan bulan Juli tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 14 persen.

"Memang di awal tahun ini kita sempat kesulitan. Tapi berkat kerja keras dan support dari para distributor, serta beberapa penyesuaian strategi pemasaran, alhamdulillah kita bisa mulai merecovery market share kita." ungkapnya.

Direktur Utama PT Semen Tonasa Asruddin menyampaikan bahwa untuk semester kedua di tahun 2023 ini ada potensi kenaikan demand.

"Dengan model bisnis dan proses bisnis yang ada di Semen Tonasa, kami optimis dapat memenuhi permintaan semen dari teman-teman sales dan menjadi support system bagi marketing dalam hal mengelola dan mencapai target sudah direncanakan dan ditetapkan," imbuhnya.

Ia berharap melalui event Distributor Forum 2023 Regional 6 ini dapat meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kekompakan seluruh pihak.

"Serta yang terpenting dapat menjaga misi serta komitmen bersama dalam mengejar target-target penjualan Semen Tonasa kedepannya." pungkasnya.

Distributor Forum 2023 Regional 6 ini ditutup dengan pemberian penghargaan kepada para distributor dan dirangkaikan Penandatanganan Komitmen Target Volume Penjualan Distributor Periode Q3 Tahun 2023, serta presentasi dari Bank Mandiri terkait pembiayaan bagi distributor.

Kegiatan yang merupakan ajang silaturrahmi dan temu kumpul antara produsen dan distributornya ini dihadiri oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran SIG Subhan, Direktur Utama PT Semen Tonasa Asruddin, SVP Sales Retail dan Mega Distributor Joni Gunawan.

SVP Marketing Gathut Wicaksono, GM Brand Manajemen Irma Oktariani, GM Channel & SPC Ahmad Al Mahmudi, GM Sales Retail Regional 6 Muh. Afandy Marasabessy, serta seluruh distributor wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. (*)