Sambut Hari Jadi Sulsel ke-354, Pemprov Sulsel & BNI Regional Office 07 Lepas Ekspor Produk Andalan

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel bersama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office 07, Instansi & BUMN terkait, Asosiasi/GPEI Sulselbar, serta pihak stakeholder lainnya dengan menggandeng 8 (delapan) pelaku usaha ekspor, kembali melakukan Pelepasan Ekspor Produk Andalan SulSel ke Pasar Global, pada hari Minggu (6/8/2023).

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan rasa syukur bahwa Sulsel kembali mengungkit nilai ekspor melalui “Pelepasan Produk Andalan Provinsi Sulsel ke Pasar global yang kali ini dirangkaikan dengan Pekan Raya Sulawesi Selatan tahun 2023 yang merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Sulsel ke-354 dengan tema “ Sulsel Andalan Indonesia”.

“Alhamdulillah, hari ini kita berhasil melepas ekspor secara simbolis Produk Andalan Sulsel ke Pasar global dengan volume ekspor sebesar 896 ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 2,13 juta atau Rp. 312,3 milyar, dari total volume ekspor yang dilakukan sebesar 49,96 ribu ton dengan nilai total ekspor sebesar US$ 98,33 juta atau setara Rp. 1,43 trillun” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Adapun produk andalan yang akan dilepas ekspor hari ini yaitu :

1. PT. Huady Nickel Alloy Indonesia, Produk Fero Nickel, tujuan China.

2. CV. Adi Tirta, Produk Rumput Laut, tujuan China.

3. Koperasi Kospermindo, Produk Rumput Laut, tujuan Vietnam.

4. PT. Maruki Internasional Indonesia, Produk Butsudan / Furniture, tujuan Jepang.

5 .PT. Rahmat Bahri Indonesia, Produk Rumput laut, tujuan China.

6. PT. Gusti Aroma Atsiri Celebes, Produk Porang Chip, tujuan China. vbnj

7. PT. Biota Laut Ganggang, Produk Carragenan), tujuan China.

8. PT. Mars Symbioscience Indonesia, Produk Cocoa Liquor, tujuan Australia.

Regional CEO BNI Regional Office 07, Muhammad Arafat menyampaikan bahwa dengan adanya pelepasan ekspor produk andalan Provinsi Sulsel ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan semangat para pelaku usaha ekspor, instansi terkait, asosiasi ekspor dan stakeholder untuk memacu pertumbuhan ekspor dan perekonomian Sulsel.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat meninjau langsung container salah satu eksportir asal Kabupaten Buukumba, Gusti Amal Dirut PT. Gusti Aroma Atsiri Celebes.

Sebagai informasi, BNI Xpora memberikan layanan one stop solution kepada para pelaku usaha UMKM menuju UMKM naik kelas yang Go Productive, Go Digital & Go Global sehingga UMKM memiliki produk yang berdaya saing dan berkemampuan digital dalam proses bisnis serta akses pasar yang lebih luas di mancanegara.

Berkat dukungan 7 (tujuh) kantor cabang BNI diluar negeri antara lain BNI Singapura, BNI Hongkong, BNI Tokyo, BNI Seoul, BNI New York, BNI London dan BNI Amsterdam yang tentunya akan mensupport pelaku usaha potensi ekspor yang ada di Indonesia.

Terkhusus area kerja BNI Xpora Regional 07 yang menjadi Hub untuk Indonesia Tmur (Sulawesi, Maluku & Papua).

Gusti Amal Dirut PT. Gusti Aroma Atsiri Celebes, eksportir asal Kabupaten Buukumba mengucapkan rasa syukur dan bangga atas apresiasi Bapak Gubernur, Pimpinan BNI & Ketua GPEI yang telah meninjau langsung container kami yang berisikan Porang/Konjac Chip tujuan ekspor negara China dan kamipun mengucapkan terima kasih atas dukungan, pembinaaan dan pendampingan dari Bank BNI, Disperidag Sulsel, Balai Besar Karantina Pertanian, Bea Cukai dan Instansi terkait lainya sehingga perusahaan kami bisa teregistrasi di GACC negara China dan dapat melakukan ekspor Porang/Konjac Chip perdana tahun ini ke China.

"Harapan kami selaku nasabah BNI, kedepannya dengan kolaborasi Pemerintah/Instransi terkait dengan BNI yang memiliki BNI Xpora, produk BNI Direct dengan fitur BNI Trade Online & BNI FX (informasi & deal kurs), serta dukungan 7 (tujuh) kantor cabang BNI diluar negeri, tentunya akan memberikan kemudahan & menambah peluang kepada kami para pelaku ekspor untuk dapat memperluas pasar dengan buyer potensial dimancanegara." harapnya.(adv\reskyamaliah).