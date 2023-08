Calon Pengantin Buru Vendor Foto dan Dekorasi di Wedding Expo Dalton 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Event The Ethnicity Wedding Expo 2023 Hotel Dalton Makassar memasuki hari terakhir, Minggu (6/8/2023).

Kegiatan tahunan hotel yang terletak di Jl Perintis Kemerdekaan ini telah berlangsung sejak Jumat (4/8/2023).

Marcomm Dalton Makassar, Audy Corneldy mengatakan, antusias pengunjung selama event sangat besar.

Di hari pertama, pengunjung mencapai di angka 300, dan di hari kedua meningkat drastis menjadi 600 pengunjung.

“Di hari terakhir ini, kita berharap bisa lebih dari kemarin untuk jumlah visitor 400 visitor,” kata Audy, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (6/8/2023).

Adapun vendor yang paling diserbu calon pangantin yakni decoration dan photography.

Di event ini, Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) Group memberikan berbagai promo menarik.

Seperti The Rinra Makassar memberikan promo special cashback up to Rp12 juta, Claro Makassar diskon 10 persen, dan Almadera Makassar memberikan paket wedding Rp17 juta untuk 200 pax per orang.

Dalton Makassar selaku tuan rumah memberikan promo lebih spesial, berupa diskon mulai 10 persen khusus 3 paket wedding reguler (Edelweiss, Sakura, dan Rose).

“Dalton Makassar juga memberikan cashback hingga Rp 6,5 juta khusus paket food only,” kata Audy.

Dalton Makassar dalam event ini menghadirkan lebih dari 20 booth vendor hotel wedding venue, wedding planner & organizer, decoration, photography & videografer, beauty & healthcare, wedding dress & attire, dan wedding shoes.

Promo yang ditawarkan tiap vendor pun sangat menarik, seperti Monochrome Picture berupa cashback up to Rp6,5 juta dan photo 360 hanya Rp1,4 juta.

Lalu B Project diskon up to 20 persen,

GoldenView Production diskon up to 20 persen, Kotak Narsis berupa free emas, souvenir, dan undangan digital.