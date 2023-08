Aniaya Bocah 10 Tahun, Warga Songka Palopo Diringkus Polisi

AM (46) warga Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi usia menganiaya anak dibawah umur, Sabtu (5/8/2023).

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Personel Resmob Polres Palopo yang dipimpin Aipda Ronald Effendi mengamankan pelaku penganiayaan anak di bawah umur berinisial AM (46).

AM diamankan polisi di kediamannya di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi meyebutkan terduga pelaku melakukan penganiayaan kepada bocah tetangganya yang masih berusia 10 tahun dengan cara mencakar dan mencekik.

"AM masuk dalam Operasi Pekat Lipu Non TO yang menyasar pelaku kejahatan premanisme, prostitusi, perjudian, miras, sajam, busur serta kejahatan lain yang meresahkan masyarakat," kata Supriadi.

Kejadian itu bermula saat seorang bocah didapati oleh kakeknya, Jalil sedang menangis.

Alangkah terkejutnya sang kakek saat melihat wajah cucunya yang sudah ada bekas cakar di bawah bola mata sebelah kiri.

"Sang kakek lalu bertanya kepada cucunya kenapa menangis, cucunya lalu mengatakan dia pukul AM," jelas mantan Kapolsek Larompong itu.

Tak terima hal itu, Jalil lalu melapor ke pihak yang berwajib.

Mendapat laporan tersebut, Polres Palopo lalu melakukan penyelidikan dan menangkap AM.

"Setelah diinterogasi, AM mengaku melakukan penganiayaan terhadap bocah tetangganya sebanyak dua kali karena jengkel," pungkasnya.