LIVESCORE PSS Sleman vs Persija Jakarta 0-2 : Pasukan Bernardo Tavares OTW Puncak Klasemen Liga 1

Update Livescore PSS Sleman vs Persija Jakarta pada pekan 6 Liga 1 2023/2024, Jumat (4/8/2023). Jika skor 0-2 bertahan, Persija dipastikan memuncaki klasemen Liga 1 pekan 6.

TRIBUN-TIMUR.COM - Skuad Macan Kemayoran Persija Jakarta on the way menuju puncak klasemen Liga 1 2023/2024 pekan 6.

Jika hasil babak pertama laga PSS Sleman vs Persija Jakarta tak mengalami perubahan maka dipastikan pasukan Thomas Doll melengserkan Dewa United di puncak klasemen Liga 1 2023/2024.

Adapun Link Live Streaming PSS Sleman vs Persija Jakarta bisa dilihat di akhir artikel ini.

Diketahui pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta saat ini masih berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Jumat (4/8/2023) malam.

Berdasarkan update Livescore PSS Sleman vs Persija Jakarta saat ini tim asuhan Thomas Doll unggul 0-2 atas tim tuan rumah pada babak pertama.

Di babak pertama Persija Jakarta memang mendominasi permainan padahal bermain di markas PSS Sleman.

Tercatat, sepanjang 45 menit Persija unggul penguasaan bola mencapai 66 persen.

Sementara PSS Sleman hanya 34 persen.

Skuad Persija juga unggul shoot on target dengan 3 kali tembakan dan 2 diantaranya berbuah gol.

Adapun PSS Sleman 0 shoot on target.

Jalannya Laga

Skuad Persija Jakarta menggila di markas PSS Sleman pada pekan 6 Liga 1 2023/2024, Jumat (4/8/2023) malam.

Berdasarkan update Livescore PSS Sleman vs Persija Jakarta saat ini pertandingan sudah 0-2 untuk keunggulan Macan Kemayoran.

Dua gol Persija ini tercipta hanya dalam waktu 24 menit sejak pertandingan dimulai.