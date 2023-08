Jangan Lewatkan! MAXI Yamaha Day 2023, Siap Hadir Kembali di 11 Kota BesarIndonesia

TRIBUN-TIMUR.COM – Setelah sukses berjalan selama 6 tahun sejak 2017, kegiatan Maxi Yamaha Day siap kembali digelar di tahun ini.

Berlangsung selama periode Juli sampai dengan Oktober 2023, aktivitas yang menyatukan para biker Maxi Yamaha dari berbagai model tersebut akan diadakan di 11 kotabesar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Manado, Yogyakarta, Pontianak, Bali, Makassar, Surabaya, Bangka dan juga Medan.

Mengusung kembali konsep Ride & Camp yang kali ini di dukung oleh Adventure Partner, yaitu Eiger Indonesia, para pengguna skutik XMAX, All New NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 Connected dan Lexi yang ada diberbagai daerah di Indonesia tidak hanya dikumpulkan untuk berbagi hobi dalam menikmati aktivitas berkendara bersama motor.

Namun, juga turut diajak merasakan pengalaman berkemah di alam terbuka sembari menikmati berbagai hiburan dan aktivitas menarik yang disuguhkan.

“Sejak pertama kali hadir di tahun 2017, event Maxi Yamaha Day selalu sukses menjadi wadah berkumpulnya para biker Maxi Yamaha di banyak daerah di Indonesia, untuk menyalurkan hobi serta passion berkendara mereka. Dan melihat tingginya antusiasme peserta di tahunlalu, kali ini Maxi Yamaha Day akan kembali mengusung konsep Ride & Camp. Selain mampu menghibur para peserta di akhir pekan, konsep camping di alam terbuka ini juga dinilai lebih efektif dalam menghadirkan suasana kekeluargaan diantara para komunitas pengguna skutik Maxi Yamaha,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing – Public Relation, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Rangkaian event Maxi Yamaha Day 2023 dimulai untuk pertama kalinya di area Jabodetabek pada 29 – 30 Juli lalu. Sebanyak ratusan biker dipastikan ikut berpartisipasi untuk ambil bagian meramaikan jalannya acara.

Berbagai konten dan aktivitas menghibur yang tersaji pada kegiatan Maxi Yamaha Day 2023 meliputi touring dan rolling city, camping, kegiatan pelestarian lingkungan, games kelompok dan individu, serta hiburan musik dari atas panggung yang dibawakan oleh artis-artis nasional maupun lokal.

Beberapa program Sales & After Sales juga turut disediakan bagi para peserta yang hadir di lokasi acara Maxi Yamaha Day di masing-masing kota.

Mulai dari booth yang menampilkan display produk-produk terbaru Yamaha, Free check, diskon pembelian spare part dan apparel resemi, hingga penambahan sebanyak 1.000 poin bagi pengguna My Yamaha Motor Members.

Sambutan antusiasme terhadap penyelenggaraan Maxi Yamah Day di tahun ini pun banyak diungkapkan oleh para konsumen Maxi Yamaha, terutama mereka yang tergabung ke dalam komunitas.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hafidz Ramdani, member dari Max Owner Indonesia yang dispastikan turut ambil bagian pada gelaran Maxi Yamaha Day area Jabodetabek.

“Sangat antusias sekali mengetahui bahwa Maxi Yamaha Day akan kembali digelar dengan konsep Ride & Camp. Karena terakhir, saat menghadiri kegiatan serupa di Puncak Bogor, teman-teman terlihat menikmati banget rangkaian acaranya. Momen camping bersama dengan berbagai hiburan dan games, saya nilai sangat tepat untuk membangun ikatan kekeluargaan yang selama ini memang kami junjung diantara sesama komunitas. Terimakasih Yamaha, karena terus memfasilitasi kami untuk bisa terus kumpul dan berbagi bersama dengan pengguna sepeda motor Yamaha,” ungkapnya.

Bagi kalian pengguna skutik Maxi Yamaha, ayo ikut berpartisipasi menyemarakan gelaran Maxi Yamaha Day dengan merasakan keseruan konsep Ride & Camp di alam bebas. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini, pantau terus akun resmi Instagram Yamaha di masing-masing area.(adv\reskyamaliah).