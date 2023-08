Bupati Gowa Beberkan Inovasi Pembiayaan Tingkatkan Akses Air Minum Warga di Workshop Program NUWSP

TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan pihaknya telah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada Perumda Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa dalam percepatan akses air minum masyarakat di perkotaan.

Termasuk dalam mewujudkan pelayanan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menyampaikan pengalamannya terkait keberhasilan kerja sama yang terbangun antara Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan Perumda Air Minum Tirta Jeneberang dalam implementasi program National Urban Water Supply Project (NUWSP).

Hal tersebut dikatakan Adnan, saat menjadi narasumber dalam Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif Pada Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan dalam Kerangka NUWSP.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Trans Resort Bali, Kamis (3/8/2023).

"Sejak 2018 Pemkab Gowa mendorong PDAM untuk melakukan kajian guna menciptakan inovasi pembiayaan. Inovasi ini kemudian mengantarkan PDAM ikut dalam program NUWSP," katanya

Lanjut Adnan, satu yang tak kalah penting dalam dukungan Pemkab Gowa dengan memberi penyesuaian tarif air minum.

"Penyesuaian akan memberi tambahan kemampuan bagi PDAM dalam membayarkan pinjamannya," tambah Bupati Gowa dua periode ini.

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) berkapasitas 100 liter/detik menjadi dasar PDAM Gowa untuk mengikuti NUWSP.

Bahkan PDAM Gowa ikut program NUWSP dalam dua kategori yakni, pendampingan dan stimulan.

Proyek pembangunan instalasi air berkapasitas 100 liter perdetik di 2020 senilai Rp15 milyar merupakan proyek inovasi yang dilakukan.

Di mana dalam proses realisasi pembangunan yang dilakukan menerapkan konsep pembiayaan bisnis to bisnis (b to b) tanpa menggunakan anggaran daerah.

Baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Dalam realisasi pembangunan ini saya mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) dengan sistem bisnis to bisnis. Memberi kemudahan perizinan, memfasiltasi take over pembayaran dari kontraktor ke Bank Sulsebar hingga penyesuaian tarif air minum," jelas Adnan dihadapan Bupati dan Anggota DPRD dari seluruh Indonesia.