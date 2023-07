ParagonCorp Dinobatkan Sebagai Pemenang Indonesia’s Best Managed Companies 2023 Versi Deloitte

TRIBUN-TIMUR.COM - ParagonCorp, grup perusahaan asal Indonesia yang mengawali perjalanannya sebagai perusahaan kosmetik yang memproduksi brand pionir kosmetik halal, seperti Wardah, Kahf, Biodef, serta 10 brand lainnya, mendapatkan apresiasi sebagai Indonesia’s Best Managed Companies 2023 oleh Deloitte.

Diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021, penghargaan global ini menilai keunggulan organisasi dari berbagai perusahaan swasta di Indonesia serta kontribusinya bagi industri dan ekonomi.

Dirancang untuk menginspirasi dan membangun ekosistem internasional dari private business, penghargaan Best Managed Companies mengevaluasi bisnis berdasarkan empat pilar - strategi, kapabilitas dan inovasi, budaya dan komitmen, serta tata kelola dan keuangan.

Seluruh peserta dievaluasi secara menyeluruh oleh panel juri independen di setiap negara, berdasarkan lebih dari 25 tahun observed practice dari program penghargaan global, yang telah diluncurkan di 46 negara di seluruh dunia.

ParagonCorp merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan bergengsi Best Managed Companies 2023. Berkomitmen untuk terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan, ParagonCorp berharap penghargaan Best Managed Companies yang didapat ini bisa menjadi pemantik semangat untuk doing beyond business serta terus berinovasi untuk memberikan dampak positif.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima penghargaan Best Managed Company 2023, sebuah bukti semangat dan kerja keras semua Paragonian untuk melayani konsumen dan masyarakat kami melalui penelitian dan inovasi berkelanjutan. Visi kami adalah untuk beroperasi berdasarkan good corporate governance pada standar terbaiknya dalam menciptakan kebaikan yang lebih besar, sambil menghidupkan semangat beyond business dalam upaya bersama untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia dan dunia”, ujar Group CEO ParagonCorp Harman Subakat.

Roy Tedja, Best Managed Companies Leader, Deloitte Indonesia mengatakan, “Kami menyambut 11 perusahaan yang menjadi pemenang penghargaan Indonesia Best Managed Companies tahun ini. Para perusahaan ini akan bergabung dengan komunitas elit global dari Best Managed Companies di 46 negara, berada di garis depan industri dan berkontribusi pada komunitas bisnis dan perekonomian Indonesia. Saya yakin perusahaan-perusahaan ini akan terus berjuang untuk kesuksesan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Saya mengucapkan selamat yang kepada para pemenang Best Managed Companies tahun 2023.”

“Kami bangga dengan private business yang memenuhi kualifikasi untuk penghargaan Best Managed Companies Deloitte tahun ini. Dari meningkatkan praktik sustainability hingga mendorong employee engagement serta mempertahankan strong balance sheet, para pemenang Best Managed Companies ini memiliki keunggulan berupa visi inovatif serta produk dan layanan terbaik yang ditawarkan kepada customer mereka,”, ujar Best Managed Companies Leader Southeast Asia, Michael Tsia.

Berbagai perusahaan swasta bersaing untuk mendapatkan gelar Best Managed Companies melalui proses yang ketat dan independen yang mengevaluasi keterampilan dan praktik manajemen dari masing-masing perusahaan.

Hal ini juga termasuk dengan analisis strategi bisnis dan operasi masing-masing perusahaan yang dijadikan tolak ukur terhadap global standard evaluation framework, yang diterapkan di lebih dari 1.300 Best Managed Companies di seluruh dunia.

Melalui proses ini, para pemimpin bisnis memperoleh wawasan berharga untuk mempertajam strategi dan menyempurnakan operasi bisnis, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis mereka.

Best Managed Companies adalah program unggulan yang dipersembahkan oleh Deloitte Private, sebuah divisi dari Deloitte yang berfokus untuk melayani private clients dari semua ukuran.