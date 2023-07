Terdakwa Pencabulan Anak di Makaasar Divonis Bebas Usai Dituntut 15 Tahun, Ibu Korban Murka

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Terdakwa kasus pencabulan anak di bawah umur di Makassar divonis bebas.

Vonis bebas terdakwa pencabulan anak dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jl RA Kartini, Senin (24/7/2023).

Dalam sidang putusan itu, majelis hakim yang diketuai Purwanto S Abdullah dengan hakim anggota, Muhammad Asri dan Luluk Winarko, memvonis bebas terdakwa, Asdar Muhammad atau AM.

AM adalah terdakwa kasus pencabulan anak di bawah umur terhadap ponakannya, sebut saja Bunga (nama samaran) yang masih berumur 16 tahun.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Makassar, Andi Muhammad Akram pun mengajukan kasasi atas putusan itu.

Meski ia mengaku tetap menghormati putusan pengadilan, langkah kasasi perlu ditempuh sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak.

Terlebih terdakwa AM dalam kasus itu dituntut dengan tuntutan maksimal yakni 15 tahun penjara.

Alasannya, AM dianggap terbukti melanggar Pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebsar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani," kata Andi Moehammad Akram ditemui di Kejari Makassar, Rabu (26/7/2023) sore.

Yang menguatkan tuntutan JPU tersebut, lanjut Muhammad Akram, karena didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan psikologis dan forensik.

"Disertai ada visum ada laporan pemeriksaan psikologis, ada dokter forensik. Semuanya itu mendukung pembuktian. Jadi saya tuntut 15 tahun," ucapnya.

Selain itu, majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan keterangan korban, saksi, dan bukti visum saat menjatuhkan vonis bebas.

"Cuma majelis tidak pertimbangkan hingga divonis bebas Kemarin," ungkap Akram.

Namun demikian, kata Akram, terdakwa selama bersaksi memang tidak pernah mengakui perbuatan yang didakwakan atau dituduhkan.