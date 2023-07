Film Horor Don’t Take My Home Ikut Bersaing di Festival Film Makassar

Foto bersama kru dan pemain film Don’t Take My Home saat berkunjung di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Rabu (26/7/2023). Film horor garapan Andy Ghilank ini ikut bersaing dalam Festival Film Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hartati Production berkunjung di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Rabu (26/7/2023).

Hadir kru dan pemain film Don’t Take My Home. Seperti Elyz Adezta (Elyz), Putra Pradana (Putra), dan Editor Film Don’t Take My Home Harry Maverick, dan beberapa pemain dan kru lainnya.

Kunjungan tersebut disambut hangat Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur Ronald Ngantung.

Kunjungan tersebut membahas tentang film Don’t Take My Home yang saat ini ikut beraing dalam Festival Film Makassar.

Screening film peserta Festival Film Makassar digelar di Gammara Hotel mulai 26 sampai 28 Juli 2023.

Editor Film Don’t Take My Home, Harry Maverick menjelaskan bahwa film ini disutradarai oleh Andy Ghilank.

Genre film berdurasi 17 menit ini yakni horor dengan lokasi syuting di Kota Makassar.

Harry menceritakan film Don’t Take My Home mengangkat kisah tentang kehidupan rumah tangga yang penuh konflik.

“Konflik ini diakibatkan karena sang suami yang kurang bertanggung jawab kepafa istrinya dari segi finansial,” cerita Harry.

Berbeda dengan film lainnya, film ini hanya menggunakan satu lokasi syuting, yakni rumah pribadi.

Film ini juga diproduksi dengan waktu yang sangat singkat, yakni hanya 2 hari saja.

“Hanya dua produksi, hari pertama menyusun script film, dan takenya di hari kedua,” katanya.

Pemain Elyz Adezta yang berperan sebagai Elyz mengaku punya tantangan tersendiri dalam prosesi syuting.

“Tantangannya, kita syuting satu hari,” kata Elyz. (*)