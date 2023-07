Marcello Musto dan yang Mungkin Tak Terdengar dari Marx

Oleh: Dwi Rezki Hardianto

Dosen Fakultas Sastra Universitas Sawerigading

Pengkaji ulung sosiologi pasti tak asing dengan nama Marcello Musto. Ia adalah Profesor Sosiologi York University, Toronto, Kanada.

Bagi Etienne Balibar, Filsuf Kontemporer Prancis Musto adalah pemikir besar yang berkontribusi pada pengkajian kehidupan Marx.

Selama 25 tahun, dirinya bersenggama dengan Marx.

Perjumpaan awal saya dengan beliau melalui dua bukunya Another Marx: Early Manuscripts to the International (2018) dan The Last Years of Karl Marx: An Intellectual Biography (2020). Perjumpaan itu terjadi pada awal tahun ini.

Kemudian kedua adalah perjumpaan langsung. Dalam perjumpaan ini, saya tentu berterima kasih dengan Ronny Agustinus (Pendiri Marjin Kiri) karena telah menghubungkan kami, sehingga pada 21 Juli 2023, Universitas Sawerigading menjadi kampus yang berkesan bagi Musto.

Dari kedua perjumpaan itu saya mampu memahami Marx dengan arah intelektual lain yang tidak hanya berbicara persoalan perjuangan kelas, determinasi ekonomi, dan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Eropa.

Melainkan berbicara tentang kolonialisme, antropologi, gender, perkembangan kapitalisme di Amerika Serikat, kondisi Rusia, bahkan tentang masyarakat Muslim (Arab).

Studi Marx dengan beberapa topik itu dapat ditemui pada rentan tahun 1879-1882 atau 3 tahun terakhir dari hidup Marx melalui buku-buku, catatan-catatan, dan surat-suratnya, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi.

Tentang Kolonialisme

Studi Marx tentang kolonialisme berkutat pada tahun 1879-1881.

Kajiannya meliputi kolonialisasi Spanyol di Amerika Latin, Inggris di India, dan Prancis di Aljazair.

Marx melihat bahwa bentuk kolonialisasi tersebut dilakukan atas kepentingan penguasaan tanah penduduk setempat.

Bagi Marx, bentuk pendudukan tersebut sangat beragam. Spanyol, misalnya, langkah pertama adalah menaklukkan orang indian (Redskins) dan selanjutnya mempekerjakan mereka untuk mengeruk emas di tanahnya sendiri.