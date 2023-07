Ikuti Test Drive Toyota di Trans Studio Mall & Raih Kesempatan Menangkan Grand Prize Motor Listrik!

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalla Toyota menggelar Public Display bertajuk Ocean Dream di atrium Trans Studio Mall dari tanggal 19-23 Juli 2023 mendatang.

Beragam unit Toyota dari berbagai segmen dihadirkan di gelaran kali ini. Tak hanya itu, pelanggan juga dapat langsung merasakan sensasi berkendara bersama Toyota melalui test drive.

Pelanggan berkesempatan memengkan grand prize berupa motor listrik United Bike dan Genio Bike hanya dengan melakukan test drive dalam program Test Drive Makin BahAgya.



Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa program Test Drive Makin BahAgya hadir mewadahi pelanggan dan pengunjung event Ocean Dream by Kalla Toyota.

Selain melihat langsung unit terbaik yang dipamerkan, pelanggan juga dapat langsung mencoba fitur-fitur canggih yang ada di Toyota.

Di gelaran kali ini, Kalla Toyota menyiapkan 3 unit Test Drive, yakni All New Agya, Innova Zenix dan All New Yaris Cross.



“Seluruh peserta Test Drive berkesempatan memenangkan hadiah undian berupa total 10 unit United Dresden dan Genio Easton X1 dengan mengisi data diri terlebih dahulu dan telah melakukan pembelian unit Toyota apapun selama periode Juli – September 2023. Pengundian akan dilakukan di gelaran Gathering Online Kalla Toyota periode Agustus – Oktober 2023,” ungkap Suliadin.



Di gelaran Public Display Ocean Dream, Kalla Toyota juga menghadirkan activity seru dan menarik.

Diantaranya Music Performance, 3D Aquarium Experience, Unde The Sea Cake Decoration, Makrame Bag Workshop hingga Make Up Competiton. Selain itu, pengunjung juga dapat memenangkan hadiah langsung berupa logam mulia dengan mengikuti Ten Second Challenge.



Di bulan Juli ini Kalla Toyota memberikan penawaran menarik dan menguntungkan bagi masyarakat yang ingin membeli Toyota.

Dapatkan promo spesial DP 14 jutaan rupiah dan angsuran mulai 2 jutaan rupiah. Kalla Toyota juga menghadirkan benefit spesial berupa Free Tiket Snow World dan Voucher MAP.

Pelanggan yang ingin menukarkan unit kendaraan lama all brand dengan Toyota baru dengan subsidi hingga 5 juta rupiah melalui Toyota Trust.



Program DP Mulai 14 Jutaan merupakan Special Program dari Kalla Toyota melalui Paket Super Deal yang memberikan keuntungan berupa DP Rendah dan Include Asuransi All Risk, yang berlaku untuk Model Agya – Calya.

Kalla Toyota senantiasa memberikan kemudahan kepada pelanggan setianya untuk memiliki kendaraan Toyota melalui proses kredit, dengan program angsuran ringan mulai 2 Jutaan, melalui Program Paket Deal Cermat yang berlaku untuk model Agya, Calya, Veloz, Avanza, Raize, Rush.(adv\reskyamaliah).