Melalui Workshop Daring, Mahapatih Tekankan Pentingnya Pengawasan Pemilu Terintegrasi dan Transparan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu (Mahapatih) menggelar workshop secara daring bertajuk "Mapping Penelitian Pengawasan Pemilu, Memperkuat Bawaslu sebagai The Guardian of Election dan Democracy”, Rabu (19/7/23).

Dihadiri peserta dari berbagai penjuru Indonesia seperti dari Bawaslu Kota Jayapura, Pandeglang, Banjarmasin, Soppeng, dan dari berbagai daerah lainnya.

Narasumber utama, Dr Hendra Sudrajat mengemukakan bahwa badan pengawas pemilu (Bawaslu) kedepannya akan mewujudkan the guardian of election and democracy.

"Kita perlu memahami bahwa banyak asas penyelesaian sengketa proses pemilu yang tentunya menjadi dasar untuk menjaga kedaulatan, mutu pemilu, mengawal integritas, dan perwujudan negara hukum," ujarnya.

Adapun asas yang dimaksud antara lain asas point d interest, point d action, asas praduga rechmating, asas musyawarah dan perdamaian, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas independen dan imparsial, asas keaktifan majelis atau dominus litis, asas audi et alteram, asas persidangan terbuka untuk umum, asas putusan mempunyai kekuatan erga omnes

Lebih lanjut, Mantan Anggota KPU Soppeng ini menjelaskan pendapat Prof. Ramlan Surbakti terkait Tipologi Pemilu electoral observation, electoral monitoring electoral supervisory.

"Dari ketiga tipologi pengawasan pemilu ini, maka Bawaslu berada pada electoral supervisory yang memiliki kewenangan khusus melakukan pengawasan pemilu," jelasnya.

Bahkan ia memaparkan pentingnya penelitian digitalisasi pemilu untuk memperkuat pengawasan digital dalam aspek kampanye, pemberian sumbangan kampanye, perangkat pengawasan yang terintegrasi dan transparan sehingga kualitas dan mutu pemilu terjaga.

Juga, dalam memberikan literasi pemilu di tingkat desa sangatlah penting.

"Mengigat otonomi yang sesungguhnya berada di tingkat desa, sehingga pengawasan berbasis kultural dengan pendekatan budaya sangat penting, namun tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan konstitusionalnya," tuturnya.

Olehnya itu, kedepannya Mahapatih akan terus menggerakkan literasi pemilu.

"Sebab keberadaan Mahapatih bukan hanya untuk pemilu 2024, tetapi juga sebagai pengabdian dalam dunia akademik dan penelitian yang disertai dengan kolaborasi, sinergi, dan relasi aksi yang berkesinambungan," tandas pria yang pernah meraih rekor MURI sebagai Doktor Hukum Tata Negara Termuda di Indonesia.(*)