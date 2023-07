Indosat MX Center Hadirkan Pameran Canggih Proses Teknologi Inovatif, Yuk Daftar!

Makassar, Tribun - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat), dengan semangat Gotong Royong memperkenalkan Indosat Marvelous Xperience (MX) Center.

Indosat MX Center menampilkan teknologi mutakhir untuk produk, layanan, dan solusi terbaru dari Indosat bersama mitra strategis globalnya dalam memberikan pengalaman digital kelas dunia kepada masyarakat, baik untuk segmen ritel maupun korporasi.

Indosat dan para mitranya akan membangun masa depan dengan berbagai peluang tanpa batas dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan Indosat MX Center adalah simbol komitmen kami terhadap kemajuan teknologi Indonesia.

"Bersama dengan pelanggan dan mitra, kami akan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti 5G, AI, IoT, dan banyak lagi, untuk mendorong transformasi industri Indonesia. Ini adalah pusat kolaborasi dan inovasi, memberdayakan individu dan bisnis. Bersama-sama, kita akan mempercepat perjalanan Indonesia menuju negara maju, membuka peluang baru yang tak terbatas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa," ujarnya.

Indosat MX Center menghadirkan sejumlah pameran yang dikembangkan dalam kemitraan dengan perusahaan teknologi terkemuka dunia seperti Google, Meta, Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE dan Cisco.

Pameran ini akan membantu mendefinisikan kembali masa depan inovasi perusahaan dengan pengalaman unik dan mendalam yang akan menginspirasi pengunjung.

Pengunjung akan melihat masa depan industri karena Indosat MX Center menampilkan pilihan inovasi perusahaan mutakhir. Meraka akan mendapatkan wawasan berharga tentang potensi transformatif yang organisasi mereka miliki dengan merasakan langsung kemajuan terbaru dalam teknologi disruptif.

Indosat MX Center juga memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan disesuaikan untuk setiap pengunjung yang berkelompok maksimal 15 orang.

Mereka akan mendapatkan suasana yang akrab untuk terlibat langsung dengan para ahli, mengajukan pertanyaan, dan mengeksplorasi solusi yang secara khusus selaras dengan tujuan bisnis mereka.

Indosat MX Center menyajikan demonstrasi mengesankan yang mewujudkan berbagai kemungkinan.

Pameran canggih akan menunjukkan bagaimana teknologi inovatif dapat merevolusi proses, meningkatkan efisiensi, dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan.

Pengunjung akan menyaksikan secara langsung dampak solusi ini terhadap industri mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar.

Kunjungan ini bukan hanya tentang mengeksplorasi teknologi terbaru, tapi merupakan kesempatan untuk terlibat dalam dialog dan kolaborasi yang menginspirasi.

Bersama-sama, Indosat ingin membahas bagaimana inovasi ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang unik, dan mengeksplorasi kemungkinan kemitraan strategis untuk mendorong masa depan Indonesia.

Peluncuran Indosat MX Center juga menghadirkan Ignasius Jonan yang membagikan pengalaman profesional dan pandangannya terhadap tren kokreasi dalam memajukan ekonomi digital.

Diskusi tersebut dibawakan pada talk show yang bertemakan Marvelous Experience, the Next Level of Digital Co-creation

“Indosat MX Center menjadi platform yang pertama bagi para pemimpin industri untuk berkolaborasi dalam menciptakan berbagai solusi yang relevan untuk tantangan industri. Kokreasi akan mencipakan peluang yang sangat banyak untuk mencari cara meningkatkan pengalaman pelanggan yang paling efektif. Pemanfaatan teknologi digital juga akan mempercepat proses penciptaan yang mengarah pada transformasi digital bangsa,” ujar Jonan.

Pendaftaran kunjungan dan informasi lengkap tentang Indosat MX Center dapat dilihat di mxcenter.ioh.co.id.