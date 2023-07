Ada Ocean Dream Kalla Toyota di TSM Makassar, DP Rp14 Jutaan Bawa Pulang Mobil Toyota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota menghadirkan pameran bertajuk Ocean Dream di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, dari 19-23 Juli 2023.

Pameran kali ini menawarkan beragam promo spesial bagi masyarakat yang ingin memiliki Toyota.

Penawaran spesial itu pun dipaparkan manajemen Kalla Toyota dalam gelaran press conference di Fireflies TSM Makassar, Selasa (18/7/2023).

Hadir West Region General Manager Kalla Toyota Andyka Susanto, Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin, Aftersales Manager Kalla Toyota Syamsul Bahri, dan Branch Head Area Makassar Toyota Astra Finance Makassar I Gede Widana.

West Region General Manager Kalla Toyota Andyka Susanto mengatakan bahwa gelaran Public Display ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat.

Khusus di Juli ini, Kalla Toyota mengangkat tema Ocean Dream dengan berbagai penawaran menarik.

“Ini untuk semakin mempermudah masyarakat, Kalla Toyota menggelar Public Display dengan tema yang bervariasi setiap bulannya. Kalla Toyota menghadirkan unit-unit Toyota lebih dekat dengan masyarakat melalui gelaran Public Display,” katanya.

Berbagai unit Toyota dipamerkan dalam gelaran ini, seperti All New Yaris Cross, New Rush, C-HR Hybrid, dan unit Toyota lainnya.

Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin memaparkan, masyarakat yang membeli Toyota di pameran ini akan mendapatkan berbagai keuntungan.

Dimulai dari gratis tiket Snow World Makassar atau voucher Map untuk setiap customer yang memesan unit kendaraan Toyota selama event.

“Hadiahnya dipilih langsung oleh customer melalui metode spin wheel di area avent pameran,” paparnya.

Kemudian ada penawaran DP mulai Rp 14 jutaan untuk model Agya dan Calya.

Sedangkan angsuran mulai Rp 2 jutaan berlaku untuk model Agya, Calya, Veloz, Avanza, Raize, dan Rush.

Lalu ada test drive berhadiah 10 unit United Bike. Program test drive ini berlaku untuk Agya, Yaris Ceoss, dan Innova Zenix.

Tak sampai di situ, ada grand prize 1 unit All New Agya yang merupakan penawaran spesial untuk customer yang melalukan pembelian kendaraan baru di Kalla Toyota.

Program undian ini juga berlaku untuk customer yang melakukan servis secara tepat waktu dan rutin sesuai dengan ketentuan.(*)