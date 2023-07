Foto Tadika Puri Gandeng Emina Gelar Beauty Class

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Airlines Business Career Tadika Puri menggelar Beauty class with Emina di Lembaga Pendidikan Penerbangan Tadika Puri Jl Hertasning Makassar, Sabtu (15/7).

Beauty Class atau Kelas Kecantikan adalah salah satu Program Pelatihan Mempercantik Diri yaitu make up, baik itu daily make up, make up flawless, atau make up buat photoshoot, yang bertujuan untuk menambah wawasan para konsumen wanita dalam menggunakan berbagai macam jenis kosmetik.

Acara ini memberikan ruang bagi para peserta untuk belajar merias wajah dengan make up yang tepat.

Kegiatan ini berlangsung 2 jam dimana para peserta diajarkan tahap-tahap penggunaan make up. Apalagi bagi para pemula, tahapan ini dirasa tidak mudah.

Selain itu, para peserta juga diajarkan cara penggunaan complexion. Kadang, masih banyak perempuan yang bingung ketika akan melakukan complexion. Diantaranya khawatir pemilihan warna terlalu putih atau justru kegelapan.

Beauty class semacam ini memang rutin dilaksanakan Emina sebagai brand kosmetik remaja.

Kegiatan beauty class ini ditutup dengan bazar dengan diskon up to 25 persen yang bisa digunakan di Toko Citra Cosmetics jl Bolevard Makassar.