Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Jalani Tes Kesehatan di Biddokkes Polda Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peserta calon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tengah menjalani tes kesehatan.

Tes kesehatan calon Bawaslu ini dilaksanakan di Gedung di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Biddokkes Polda Sulsel).

Dilaksanakan mulai dari tanggal 14 - 16 Juli 2023 di Aula Biddokkes Polda Sulsel lantai 3.

Khusus hari ini, Minggu (16/7/2023), terdapat 12 kabupaten/kota yang menjalani tes kesehatan.

Di antaranya, Kota Makassar, Gowa, Maros, Barru, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dan Bone.

Kemudian, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

"Semuanya lengkap diperiksa, mulai dari pemeriksaan laboratorium, treadmill, pemeriksaan jantung. Semua pemeriksaan fisik diperiksa," kata Ketua Timsel Calon Anggota Bawaslu Zona IV, Dr Azry Yusuf.

Untuk diketahui, Zona IV meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Setelah melalui tahap tes kesehatan, maka dilanjutkan pelaksanaan tes wawancara pada hari Senin-Jumat, 17-21 Juli 2023.

Dimulai pukul 07.30- Selesai Wita bertempat di W Three Style Hotel Makassar By Swan Hospitality, Jl Andi Djemma No 35, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Peserta wajib hadir 60 menit sebelum Tes Wawancara," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Timsel akhirnya mengumumkan hasil tes tertulis dan psikotes untuk calon Bawaslu 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Berikut Nama-Nama Hasil Tes Tertulis dan Psikologi:

Zona 1 :