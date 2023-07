PT Pelindo Jasa Maritim Raih Bendera Emas Sertifikasi SMK3

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Pelindo Jasa Maritim berhasil meraih bendera Emas sertifikasi SMK3 dengan penilaian "Memuaskan" dalam kategori tingkat lanjutan dengan mencapai 166 kriteria dan hasil pencapaian sebesar 92,16 persen.

Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen manajemen PT Pelindo Jasa Maritim dalam menerapkan HSSE dengan target zero fatality, zero accident, dan zero damage.

Penyerahan bendera ini dilakukan oleh Kepala Cabang Komersial BKI Makassar, Irwan, dan diterima langsung oleh Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo Jasa Maritim, Faruq Hidayat, di Makassar pada Kamis, (13/7/2023).

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim, Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, menyampaikan bahwa penerapan SMK3 di SPJM merupakan wujud komitmen Pelindo Group dalam meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

"Kami yakin bahwa dengan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat langsung bagi pengguna jasa kami," lanjut Patrick.

Dengan mengimplementasikan praktik keselamatan dan keamanan dalam pelayanan, manajemen, baik di kantor maupun di area operasional yang sangat membutuhkan safety awareness, keselamatan semuanya dapat lebih terjaga, lanjut Patrick.

Bendera SMK3 terdiri dari 2 jenis, emas dan perak, merupakan bentuk penghargaan (selain sertifikat) kepada perusahaan yang telah melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3).

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 untuk menentukan lulus atau tidaknya suatu perusahaan dalam audit SMK3.

SMK3 sendiri adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP No.50 Tahun 2012).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.(adv\reskyamaliah).