Deretan Brand Ternama di TSM Makassar Diskon 50 Persen, Ada Lacoste hingga FitFlop

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah brand ternama di Trans Studio Mall (TSM) Makassar diskon hingga 50 persen.

Diskon ini bisa dimiliki pengunjung hingga akhir Juli 2023 di mal yang berada di Jl Metro Tanjung Bunga tersebut.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris, menuturkan promo ini dihadirkan untuk memanjakan pengunjung.

“Bagi pengunjung setia Trans Studio Mall Makassar, sejumlah produk yang ditawarkan tenant hasil spesial akhir pekan diskon hingga 50 persen,” kata Kiki, sapaan akrabnya, Sabtu (15/7/2023).

Adapun promo lengkapnya dimulai dari Lacoste, perusahaan pakaian Perancis memberikan diskon hingga 50 persen selama persediaan masih ada (on selected items).

Diskon tersebut untuk berbagai produk unggulan seperti pakaian, sepatu, kacamata hingga yang paling dikenal yakni baju Polo.

Ada pula Renovation Sale dari tenant Hush Puppies memberikan diakon hingga 50 persen untuk berbagai produk unggulan seperti sweater, T-shirt, denim hingga sepatu.

Selain itu, tenant Hardware yang menyediakan fashion up to date memberikan diskon hingga 50 persen untuk sejumlah koleksi pakaian wanita.

Seperti Top Shirt Top Shirt Short Sleeve Stripe yang dijual dengan harga Rp100 ribu, dari harga sebelumnya Rp228 ribu.

Tak ketinggalan tenant brand lokal J.Rep dengan gaya yang kasual dan formal menawarkan diskon up to 50 persen.

Itu untuk beragam produk dengan inovasi terbaiknya seperti Flower Print Loose Dress yang awalnya dijual dengan harga Rp335 ribu kini bisa dimiliki dengan harga Rp167.500.

Tenant International Arloji juga menghadirkan diskon semua item 50 persen yang bisa dinikmati oleh pengunjung termasuk untuk produk jam tangan dari brand Aigner.

Tenant footwear asal Amerika Serikat, FitFlop tak ketinggalan memberikan diskon up to 50 persen (on selected items).

Brand ini tidak hanya berfokus pada desain untuk mode saja tapi sesuai dengan standar kesehatan untuk mengurangi resiko cedera berkelanjutan.

Lalu di tenant Eprise menghadirkan diskon up to 50 persen dan program Buy 2 Get 1 Free dengan berbagai busana wanita modern nan stylish untuk berbagai koleksi, seperti blouse serta special price mulai dari Rp179 ribu.

Trakhir ada penawaran dari tenant Minimal berupa Buy 2 Get 1 Free (on selected items) berlaku selama persediaan produk masih ada.(*)