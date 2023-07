Cara Bima Arya Yakinkan Investor Asing Tanam Investasi di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar Investment Forum jadi salah satu rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI.

Forum ini menjadi momentum mempertemukan investor asing kepada pemerintah kota seluruh Indonesia maupun pemerintah daerah di Sulsel.



Ketua Apeksi, Bima Arya, mengapresiasi tuan rumah Rakernas, Danny Pomanto yang telah mempersiapkan forum ini.

Bima kemudian meyakinkan para investor asing agar tidak ragu berinvestasi di Indonesia dengan seluruh indikator optimisme yang ada.

"So what are you waiting for? Let's invest in Indonesia and Makassar City (Jadi apa yang kalian tunggu? Ayo investasi di Indonesia dan di Makassar)," ucap Bima dalam sambutannya di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (14/7/2023).

Ajakan tersebut bukan tanpa alasan, Bima memaparkan, ada lima poin penting bahwa Indonesia ramah terhadap investasi bahkan investor luar negeri.

Pertama karena Demografi, akibat bonus populasi ini Indonesia secara umum mengalami pemulihan ekonomi dengan cepat.

Misalnya, pertumbuhan terhadap usaha kafe mencapai 300 persen pasca pandemi.

"Hal itu disebabkan karena faktor demografi itu. Artinya pasar domestik sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia," paparnya.

Kedua, perihal regulasi. Wali Kota Bogor ini menjelaskan bahwa presiden sangat fokus di situ untuk mempermudah investasi.

Nah, jika ada regulasi yang menghambat maka akan dipotong.

Baca juga: Peserta Apeksi Berburu Oleh-oleh, Minyak Gosok dan Kain Sutera Favorit

Ketiga, authority atau otoritas. Yang mana, pada tiap pekan Mendagri selalu memimpin rapat mengenai inflasi agar inflasi selalu terkendali.

Di Jambi misalnya, tercatat mengalami inflasi akhirnya diketahui masalahnya akibat suplai pangan.

Dengan begitu daerah lain membantu alhasil terselesaikan.

Keempat, inovasi dan tradisi. Semua itu terlihat dalam seluruh rangkaian Apeksi ini.