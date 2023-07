Nikmatnya Pizza, Spaghetti, Hingga Grilled Meat AYCE, di Angkringan Terraz Western di Novotel

Makassar, Tribun - Hotel Novotel Makassar Grand Shayla kembali manjakan lidah para pecinta kuliner, yang cari tempat asyik untuk nongkrong.

Bertajuk Terraz Western, hotel yang berlokasi di Jl Chairil Anwar No 28 ini menghadirkan aneka pilihan makanan ala barat dengan konsep angkringan di teras depan.

Istimewanya, dalam Terraz Western yang tersedia setiap Jumat dan Sabtu malam ini, semua menu bisa dinikmati sepuasnya atau All You Can Eat.

"Kami menghadrikan tempat untuk nongkrong sambil memikmati menu-menu istimewa Western ala Novotel ditemani dengan alunan musik. Semua menu ditawarkan all you can eat,,” ujar Food & Beverage Manager Novotel Makassar Yadi Putra Ismail, Jumat (9/7).

Menu yang ditawarkan mulai dari aneka pizza. Pilihannya ada seafood, daging, sosis, ayam, serta corn cheese. Ada juga jenis calzone, atau pizza yang dilipat.

karyawan membuat Pizza dalam Terraz Western Hotel Novotel, Makassar, Jumat (7/7/2023) (Tribun/Novra)

Untuk area grilled ada kebab ikan, kebab ayam, daging, sosis, jagung, dan banyak lagi. Terdapat juga aneka pilihan saus seperti jamur, barbeque, dan lad hitam.

Ada juga aneka roti seperti corndog, hotdog, dan burger.

Buat penyuka pasta tersedia aneka pilihan seperti makaroni, fettucini, spaghetti, dan penne, dengan pilihan olahan carbonara, bolognise, dan agli o olio.

Kemudian ada pilihan butter rice, sayuran, kentang, waffle, aneka kue manis, dan aneka minuman.

“Untuk menikmati Terraz Western ini harganya Rp135 ribu nett beli lima gratis satu,” jelas Yadi. Sementara untuk anak berusia di bawah lima tahun gratis, mulai usia 6-11 tahun diskon 50 persen, dan 12 tahun keatas terhitung pembayaran full.

“Bagi pengunjung yang mempunyai member Accord Plus akan mendapat tambahan diskon sebesar 25 persen,” tutup Yadi.(iku)