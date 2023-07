Kembali Torehkan Prestasi, KALLA Raih Penghargaan HR Asia Best Companies to Work For Asia 2023

TRIBUN-TIMUR.COM - KALLA meraih penghargaan "HR Asia Best Companies to Work For Asia 2023 (Indonesia Chapter)" yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta pada 27 Juni 2023.

Penghargaan ini diberikan oleh Business Media Internasional dan HR Asia sebagai pengakuan atas perusahaan yang dianggap oleh karyawan mereka sebagai salah satu pilihan perusahaan terbaik di Asia dengan talenta karyawan terbaik.

KALLA berhasil mencapai skor penilaian yang sangat tinggi dalam tiga kategori penghargaan pendukung, diantaranya yakni The HR Asia Most Caring Companies, The HR Asia Digital Transformation Award, dan HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Award.

Dengan prestasi ini, KALLA berhasil menjadi salah satu Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di Asia di tahun 2023.

Disa Rizky Novianty, selaku People & Performance Director KALLA, yang mewakili perusahaan dalam acara penerimaan penghargaan ini, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya KALLA untuk menginternalisasi nilai-nilai perusahaan agar visi dan misi perusahaan selaras dengan insan Kalla.

"Alhamdulillah, KALLA berhasil meraih penghargaan Best Company to Work For in Asia 2023. Penghargaan ini merupakan salah satu pengakuan tertinggi di bidang sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, KALLA telah melakukan transformasi yang signifikan dalam bidang SDM dengan hasil yang positif, yang berdampak pada peningkatan keterlibatan dan produktivitas karyawan," ungkap Disa.

Penghargaan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, termasuk Kamboja, China, Hong Kong, India, Malaysia, UEA, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Bergengsinya penghargaan ini bahkan menarik minat perusahaan-perusahaan Fortune 500 serta perusahaan-perusahaan lainnya dari berbagai industri, termasuk perusahaan multinasional dan perusahaan yang terkait dengan pemerintah.

Prestasi ini membuktikan bahwa KALLA memiliki praktik SDM terbaik yang mencerminkan keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya kerja yang baik.

Tahun ini, lebih dari 250 perusahaan berpartisipasi dalam penghargaan tersebut, dan hanya beberapa yang berhasil meraih predikat "2023 Best Companies to Work for in Asia," penghargaan tertinggi dalam kategori HR Asia Awards 2023.

Selain KALLA, perusahaan lain yang meraih penghargaan "Best Companies to Work for in Asia" tahun ini antara lain Kraft Heinz, Astra Internasional, Danone Indonesia, Deloitte Indonesia, dan Bank Asia Tengah.(adv\reskyamaliah).