Fakultas Keperawatan Unhas Jadi Tuan Rumah Global Youth Mental Health Innovation Project ke-2

TRIBUN-TIMUR.COM - Fakultas Keperawatan (FKep) Universitas Hasanuddin (UNHAS) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Youth Mental Health Innovation Project (GYMHIP) ke-2 yang akan berlangsung selama lima minggu.

Sebelumnya, kegiatan ini diinisiasi oleh Christian University of Thailand pada tahun sebelumnya.

Acara ini diikuti oleh 75 peserta, terdiri dari 58 mahasiswa dan 17 Dosen Pembimbing, yang berasal dari 8 universitas berbeda, antara lain Christian University of Thailand, Colegio San Agustin Bacolod, Filipina, Silliman University of the Philippines, Sunflower Trilingual School, Thailand, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Sam Ratulangi Universitas Sumatera Utara; dan UNHAS.

Acara resmi dibuka oleh Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa yang menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk membangun generasi muda yang kuat dan memiliki kesehatan mental yang baik.

Diharapkan kedepannya, kegiatan seperti ini lebih digalakkan lagi agar dapat memberikan literasi kesehatan jiwa bagi berbagai kalangan sehingga derajat kesehatan jiwa masyarakat semakin meningkat, termasuk para mahasiswa.

GYMHIP ke-2 ini akan dilaksanakan selama 5 minggu hingga 22 Juli 2023 (1 sesi per minggu setiap hari Sabtu) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kesehatan mental dengan menstimulasi aktivitas mahasiswa dalam pemecahan masalah multikultural secara kolaboratif melalui proyek inovasi untuk kesejahteraan kesehatan mental yang optimal bagi remaja.

Selain itu, kegiatan ini juga akan meningkatkan kompetensi siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris aktif secara berkelompok dari tiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina.(adv\reskyamaliah).